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Семь снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью
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В районе 16.00 ВСУ попытались нанести по Белгородской области удар с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
В результате дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области.
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