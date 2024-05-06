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СВО 6 мая 2024 17:04

Семь снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью

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В районе 16.00 ВСУ попытались нанести по Белгородской области удар с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

В результате дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области.

#спецоперация на Украине
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