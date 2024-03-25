В Казани главу районной администрации оштрафовали за некачественную очистку улиц от снега

В Казани глава районной администрации оштрафован за некачественную расчистку улиц от снега и наледи, сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

После проверки надзорное ведомство выяснило, что состояние улично-дорожной сети в Авиастроительном районе Казани не соответствует установленным требованиям – на улицах оставались снежные валы, проезжие части не были расчищены от снега и наледи, что создавало угрозу безопасности движения и увеличивало риск получения травм.

По постановлению прокуратуры глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города был оштрафован на 20 тысяч рублей.