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В Казани главу районной администрации оштрафовали за некачественную очистку улиц от снега
В Казани глава районной администрации оштрафован за некачественную расчистку улиц от снега и наледи, сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
После проверки надзорное ведомство выяснило, что состояние улично-дорожной сети в Авиастроительном районе Казани не соответствует установленным требованиям – на улицах оставались снежные валы, проезжие части не были расчищены от снега и наледи, что создавало угрозу безопасности движения и увеличивало риск получения травм.
По постановлению прокуратуры глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города был оштрафован на 20 тысяч рублей.
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