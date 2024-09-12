Мужа «королевы марафонов» Блиновской задержали в зоне СВО

Мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея задержали в зоне СВО, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании доходов. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.

Дело против Алексея Блиновского выделили в отдельное производство. Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Блиновский находился в зоне СВО и был объявлен в федеральный розыск.