news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 12 сентября 2024 11:29

Мужа «королевы марафонов» Блиновской задержали в зоне СВО

Скопировать ссылку

Мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея задержали в зоне СВО, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании доходов. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.

Дело против Алексея Блиновского выделили в отдельное производство. Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Блиновский находился в зоне СВО и был объявлен в федеральный розыск.

#блогеры #задержание
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100