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Мужа «королевы марафонов» Блиновской задержали в зоне СВО
Мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея задержали в зоне СВО, сообщает РИА Новости.
Напомним, что Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании доходов. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
Дело против Алексея Блиновского выделили в отдельное производство. Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Блиновский находился в зоне СВО и был объявлен в федеральный розыск.
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