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Происшествия 28 июня 2024 12:31

Мужа блогера Елены Блиновской объявили в розыск

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Супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея Блиновского объявили в розыск. Информация появилась в базе розыска МВД России.

Ему вменяют статью Уголовного кодекса РФ. По какой именно статье его разыскивают, не указано.

По данным ТАСС, Блиновский находится под следствием по делу о неуплате налогов. В последнее время он находился в зоне СВО, но покинул место дислокации. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. По данным СК России, «королева марафонов» за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 млн рублей.

#блогеры #розыск
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