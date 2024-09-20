Мухутдинов: Института военных имамов, как в царской России, создать не удалось

Фото: пресс-служба ДУМ РФ

Для приема имамов в качестве военнослужащих в штат воинских частей, участвующих в специальной военной операции, существуют определенные препятствия. Об этом заявил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир хазрат Мухутдинов на VIII курултае-съезде этой организации, который проходит в Московской соборной мечети.

«К сожалению, такого института военных имамов, как во времена царской России, создать не удалось. Имамов, работающих в штате Вооруженных сил, можно по пальцам пересчитать. Мы знаем, сколько штатных единиц выделяется Русской православной церкви. К сожалению, не всегда есть понимание со стороны воинских подразделений», — сказал священнослужитель.

По словам Дамира Мухутдинова, «сотрудничество с Министерством обороны направлено на реализацию религиозных потребностей мусульман, укрепление их духа и патриотизма». По его информации, около 500 представителей различных муфтиятов в качестве волонтеров помогают пострадавшим от боевых действий.

Имамы добровольно, основываясь на собственном энтузиазме, встречаются с военными, участвуют в церемонии принятии присяги и выдаче дипломов военнослужащим, пояснил Мухутдинов. Они «просят о помощи, но в наших военных структурах не всегда есть [правильное] восприятие», признал он.

Автор материала — Рамис Латыпов.