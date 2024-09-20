Совет муфтиев России стал частью ДУМ РФ

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Сегодня, 20 сентября, открылся VIII курултай-съезд Духовного управления мусульман Российской Федерации. В ходе заседания участники заслушали доклад об итогах пятилетней работы, утвердили план на следующие пять лет, а также обсудили реорганизацию религиозной организации.

Совет муфтиев России перестанет существовать как отдельная религиозная организация, о чем объявил председатель ДУМ РФ — муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин. Теперь совет войдет в состав Духовного управления мусульман РФ. Решение о «поглощении» было принято путем голосования участниками Курултая единогласно.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Совет муфтиев ждет реструктуризация, в частности, может измениться его руководящий состав. Однако решения о внутренних перестановках будут приниматься внутри аппарата духовной организации.

Об изменениях в работе Духовного управления мусульман высказался сопредседатель Совета муфтиев России — бывший муфтий Саратовской области Мукаддас хазрат Бибарсов. Будучи одним из создателей совета, он сказал, что потенциал организации мог быть использован не полностью.

«Я понимаю, что предложение, которое возникло не сегодня, с точки зрения укрепления организации — правильное решение. Но все-таки я думаю, что потенциал Совета муфтиев был использован не до конца. Но поскольку этот вопрос уже решен, я, естественно, подчиняюсь», — заметил в своем выступлении Мукаддас хазрат.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В заседании приняли участие 129 делегатов и 45 гостей из 68 субъектов Федерации. Каждый из делегатов получил мандат и материалы по текущей повестке. Второй рабочий день курултая пройдет завтра в укороченном формате. В ходе заседания будет избран председатель ДУМ РФ на следующие пять лет.