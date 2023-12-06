Мухаммед бен Салман назвал Путина «особенным гостем» Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман ас-Сауд на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в Эр-Рияде назвал его «особенным гостем» для королевства. Об этом сообщает ТАСС.

Путин в ходе беседы заметил, что «Советский Союз был одним из первых, кто признал независимое государство Саудовская Аравия» (в 1926 году — прим. Т-и).

При этом принц возразил, что «тогда была признана не независимость государства, а ее становление», отмечает пресс-служба Кремля.

Первое государство династии Саудитов было основано в 1744 году и просуществовало до 1818-го, второе возникло в 1824-м и погибло в 1891-м. Третье, из которого и выросла нынешняя Саудовская Аравия, было основано в 1902 году.

Ранее Путин заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.