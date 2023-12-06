Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мухаммед бен Салман назвал Путина «особенным гостем» Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман ас-Сауд на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в Эр-Рияде назвал его «особенным гостем» для королевства. Об этом сообщает ТАСС.
Путин в ходе беседы заметил, что «Советский Союз был одним из первых, кто признал независимое государство Саудовская Аравия» (в 1926 году — прим. Т-и).
При этом принц возразил, что «тогда была признана не независимость государства, а ее становление», отмечает пресс-служба Кремля.
Ранее Путин заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»