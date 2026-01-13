Мухаметшин: Журналисты выступают активными проводниками государственной политики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Активно освещать мероприятия, связанные с поддержкой новых регионов России, участников СВО и их семей, с Годом воинской и трудовой доблести в Татарстане, попросил журналистов Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Об этом он заявил на встрече с представителями федеральных и региональных СМИ, посвященной Дню российской печати.

«В данном ключе вы выступаете активными проводниками государственной политики, а ваша работа – важным инструментом консолидации общества вокруг фундаментальных ценностей по защите исторической правды и памяти о великих достижениях нашего народа. Через свою просветительскую воспитательную функцию вы обеспечиваете надежную связь времен и поколений», – сказал он журналистам.

Спикер парламента напомнил, что Президент РФ Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. По его мнению, этот год особенный для Татарстана, где в мире и согласии проживают представители 175 национальностей.

«Миссия наших медиа – не просто информировать, а объединять, вдохновлять, раскрывать всю силу и красоту многообразия народов, проживающих в республике. Именно средства массовой информации выступают прочным мостом взаимопонимания между людьми разных национальностей, вероисповеданий, языков, традиций, обычаев. Благодаря вашим репортажам люди знакомятся с культурой, традициями, обычаями разных народов. Взвешенный, объективный подход в освещении этой тонкой сферы вносит неоценимый вклад в поддержание атмосферы уважения и доверия в нашем общем доме», – подчеркнул он.

Сегодня стоят задачи по дальнейшему поступательному развитию республики, укреплению ее налоговой базы и инвестиционной привлекательности, реализации национальных проектов, повышению уровня благополучия семей с детьми, развитию сельских территорий, добавил Мухаметшин.

«Все эти актуальные вопросы находят достойное отражение в ваших материалах, что способствует формированию положительного образа региона. К слову, Татарстан занял первую строчку медиарейтинга субъектов РФ в части информационного освещения реализации национальных проектов, согласно результатам исследований компании "Медиология" за май 2025 года», – отметил он.

По словам спикера парламента, этот год будет также богат на различные события. Так, например, в сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

«Как и прежде, надеемся на ваше деятельное участие. Нам важно, чтобы в парламенте России были представители Татарстана, достойные, уважаемые, авторитетные люди. И важно поддержать их через средства массовой информации», – заметил он.

С профессиональным праздником журналистов также поздравил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Каждый год несет свои трудности, вызовы, но важно за всем этим видеть светлое, вдохновляющее. Это наша с вами большая задача – вдохновлять людей, настраивать на позитивный лад, управлять социальным самочувствием», – заявил он.

Завершилась встреча вручением наград представителям СМИ.