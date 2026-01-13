Фарид Мухаметшин: в Татарстане сложилась устойчивая и эффективная медиасистема

В Татарстане сложилась устойчивая и эффективная медиасистема, заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с представителями федеральных и региональных СМИ, посвященной Дню российской печати.

«Жители республики очень ждут новостей. И я каждое утро, проснувшись, включаю радио, чтобы узнать, что нового и интересного произошло в мире, в нашей стране, в Татарстане. Вы доносите до жителей самую актуальную информацию», – сказал спикер парламента.

Мухаметшин отметил, что татарстанские журналисты составляют «информационный каркас республики», оперативно и достоверно рассказывая жителям о ключевых событиях.

«Вы освещаете социально-экономическое развитие, культурные и спортивные достижения, поднимаете актуальные вопросы, способствуете решению проблем, волнующих наших граждан. Наши журналисты очень подготовленные, являются первоисточниками, информаторами для наших жителей. С другой стороны – обеспечивают обратную связь с властями разных уровней», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета добавил, что руководство республики вместе с журналистами ищут решения на возникающие вызовы.

«Без вас ни один орган государственной и муниципальной власти не обойдется. Мы вместе работаем ради людей. И в этот знаменательный день мы отдаем дань уважения вашему неустанному труду, преданности профессии и ответственному служению обществу», – заключил он.