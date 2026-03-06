Фарид Мухаметшин поздравил жительниц Татарстана с наступающим 8 Марта

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил женщин республики с Международным женским днем. Торжественное мероприятие прошло в ГБКЗ им. С. Сайдашева, на нем собрались представительницы практически всех районов и городов республики.

«Мне выпала великая честь поздравить наших замечательных женщин с этим замечательным наступающим праздником. В этот день низко склоняем головы, радуемся встрече, желаем вам доброго здоровья и больших успехов во всех ваших добрых делах», – обратился к собравшимся Мухаметшин.

Он отметил особую роль женщин в развитии республики.

«Где бы я ни работал, в республике на разных должностях меня всегда окружают женщины. С ними и аккуратнее, и терпеливее, и с улыбкой разговариваешь, когда они горы работы делают. Благодаря вам наша родная республика успешно развивается», – подчеркнул он.

Мухаметшин напомнил о государственных наградах, которыми отмечаются заслуги женщин-матерей. Только в прошлом году 56 жительниц Татарстана были удостоены медали «Материнская слава», учрежденной в 2000 году. Всего ее обладательницами стали более 1600 женщин. С 2022 года в республике вручается также медаль «Родительская доблесть» – ее получили уже 17 семей, воспитавших семь и более детей.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес матерей, жен и родственников участников специальной военной операции.

«В этом зале присутствуют родители, вдовы и родственники Героев России и Советского Союза. Низкий поклон вам и искренняя благодарность от всех татарстанцев», – сказал Мухаметшин, предложив залу аплодисментами почтить их.