Мухаметшин – женщинам года: Ваши поддержка и сердечность вдохновляют на добрые дела

Женщина – супруга, мама и бабушка. В семье главенствующая роль, безусловно, у женщины. Об этом заявил Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, поздравляя победителей конкурса «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд». Итоги «состязания» подвели сегодня в Казани.

«Женщина-супруга, мама и бабушка. В семье главенствующая роль, безусловно, у женщины, потому что вся забота о муже, о семье, о детях, о внуках ложится на женские плечи. – подчеркнул Фарид Мухаметшин, - Ваши поддержка и сердечность вдохновляют нас на благородные поступки и добрые дела, помогают преодолевать любые трудности. Пусть всегда так и будет», - сказал Мухаметшин.

Он отметил, что в этом году на конкурс поступило 320 заявок практически из всех городов и муниципальных районов республики.

«Уверен, членам жюри было непросто сделать выбор в этом многоцветье творчества и ярких талантов. Тем не менее, выбор сделан и все вы – уже победительницы. Вам часто приходится брать на себя лидерство, принимать непростые решения в самых разных сферах. Бизнес и политика, госуправление, здравоохранение, образование и культура немыслимы сегодня без ваших таланта и профессионализма, творческой энергии и инициативы. Вас не пугают трудная работа и серьезная ответственность. В любой ситуации вы неизменно проявляете дальновидность и взвешенный подход», - сказал председатель Госсовета РТ.

По его словам, в непростое для страны время женщины всеми силами помогают участникам СВО, по зову сердца объединяясь в команды волонтеров, собирая гуманитарные грузы, готовя теплые вещи и маскировочные сети.

«Искренняя благодарность вам за это – от нас, мужчин, особенно в Год защитника Отечества», - сказал Мухаметшин.

Он также подчеркнул, что поддержка семьи, материнства и детства всегда была и остается приоритетной в государственной политике Татарстана и составляет значительную часть деятельности объединения женщин-депутатов республиканского парламента «Мәрхәмәт- Милосердие».

«Ежегодно мы поощряем женщин с активной гражданской позицией, - рассказала Секретарь Госсовета Лилия Маврина, - в этом году победительницей в номинации стала депутат Городского Совета г. Набережные Челны, главврач ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Резеда Мавзютова».

В рамках церемонии Фарид Мухаметшин вручил ей Благодарственное письмо председателя Госсовета РТ.

Подробнее об итогах конкурса и лауреатах – в материале «Татар-информа».