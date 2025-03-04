Итоги конкурса «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд» подвели в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Победителей конкурса «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд» назвали в казанском ГТРК «Корстон».

Конкурс состоял из трех этапов и включал 10 номинаций, таких как «Женщина-мать», «Женщина-ученый», «Женщина-лидер» и другие. Также женщины выбрали победителей в мужских номинациях — «Благородное сердце» и «Мужчина-лидер».

В этот раз появилась новая номинация — «Особое признание». Ее лауреатами стали 36 человек. Среди них — женщины, организовавшие волонтерские группы, помогающие участникам СВО, активисты, собирающие гуманитарную помощь, а также мамы и жены военнослужащих.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В новой номинации выиграли Алсу Шафигуллина – повар из Балтасинского района, которая собрала собственную волонтерскую команду и сейчас в ее группе более 100 человек. Алена Фролова из Нижнекамского района, заведующая детсадом «Аленушка» собрала в одну большую семью жителей Сухаревского села и организовала волонтерское движение «Мы частица нашей Победы». Маргарита Кутлизаманова из Бугульминского района с сентября 2022 года стала организатором сообщества «Тепло солдатам». За три года под ее руководством рукодельницы города и района связали почти 3 тыс. пар теплых носков, также женщины подготовили для земляков варежки и перчатки, балаклавы, манишки и свитера.

В номинации «Женщина – мать» – награды получили пять женщин, в том числе мать 14 детей Фирдания Музипова из Азнакаевского района РТ и мать 10 детей Рабига Гарипова из Казани.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В номинации «Культура и духовность» пять победительниц, в том числе Заслуженная артистка РТ Зайнаб Фархетдинова.

В номинации «Женщина-лидер» победила организатор проекта «Своих не бросаем 16» из Набережных Челнов Анна Артемьева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Блокадница Ленинграда из Нижнекамского района РТ Рукия Сахабутдинова стала одной из пятерх победительниц в номинации «Героиня третьего возраста».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди мужчин победил, например, 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Писарев из Тюлячинского района РТ. Он выиграл в номинации «Благородное сердце» наряду с еще двумя лауреатами.

Конкурс проходил в три этапа: муниципальный, зональный и республиканский. В заявочной кампании участвовали 320 человек из 44 районов Татарстана.

Цель конкурса — выявить женщин и мужчин, которые внесли значимый вклад в развитие экономики и общества Татарстана, культуры и духовных ценностей, воспитание молодежи и укрепление семейных традиций. Конкурс проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.