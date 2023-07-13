Мухаметшин: Мигрантов в Татарстане привлекает работа и учеба

В 2023 году был зафиксирован рост числа мигрантов, прибывающих в Татарстан. Представителей ближнего и дальнего зарубежья привлекает развитая экономика региона, уровень жизни, перспективы трудоустройства и возможность получить качественное образование. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Казани Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Численность мигрантов в Татарстан растет. Регион привлекателен в плане трудоустройства и учебы, уровню жизнеобеспеченности. В этой многонациональной среде нужно помочь им адаптироваться. У нас есть уважение и признание представителей каждой национальности. Здесь решаются вопросы сохранения языка, культуры, традиций, обычаев, одежды и кухни», — сказал он.

На встрече с журналистами Председатель Госсовета РТ подвел итоги работы за первое полугодие 2023 года. Он рассказал о значимых законах и законопроектах, принятых в ходе весенней сессии. Они касаются разных сфер, в том числе экономики, социальной защиты, бизнеса, поддержки участников специальной военной операции и многих других.