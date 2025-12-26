Мухаметшин заявил, что доволен работой депутатов Госдумы от Татарстана

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стоит задача – как минимум сохранить представительство Татарстана в Государственной Думе. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

«Сегодня в Госдуме работают 15 депутатов от республики, еще два сенатора – в Совете Федерации. Они – проводники нашей политики в Государственной Думе. Хотелось бы сохранить костяк этого депутатского корпуса в Госдуме. Они наработали практику, опыт. К Татарстану прислушиваются, к нашим законодательным инициативам и к докладчикам, которые высказывают наши предложения на заседаниях Госдумы, на комитетах», – сказал он.

Мухаметшин отметил, что в целом доволен работой депутатов от Татарстана в Госдуме VIII созыва.

«И федеральные коллеги говорят, что наша депутация в Госдуме очень дружная, активно вносит предложения, не молчуны. Какие-то изменения, конечно, будут. Некоторые сами говорят, что, наверное, будут завершать эту работу. Но они прошли большую жизненную школу», – подчеркнул он.

В сентябре следующего года состоятся выборы депутатов Государственной Думы IX созыва.