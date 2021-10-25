Мухаметшин: Законопроект о принципах публичной власти противоречит нормам Конституции РФ

Федеральный законопроект об общих принципах публичной власти противоречит нормам Конституции России. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на 26-м заседании парламента республики VI созыва.

«Не хотел эту тему сейчас поднимать. Уже в перерыве заседания начали поступать звонки, и газеты пишут. Сути не поняли. Не от того, что меняется название высшего должностного лица… Этот законопроект в корне влезает в полномочия субъектов РФ, нарушая действующие нормы Конституции России, нас заставляет нарушать эти нормы», — сказал глава парламента.

Мухаметшин пояснил, что после обсуждения законопроекта в первом чтении в Госдуме документ поступит в Госсовет республики, и татарстанские депутаты вновь будут его рассматривать.

«Хочется верить, что сегодняшняя настороженность парламента республики и отклонение представленного законопроекта позволит внести в него существенные изменения», — отметил он.

Председатель Госсовета Татарстана ответил на выступление депутата и председателя Союза писателей РТ Ркаила Зайдуллы, заявившего, что «этот закон заменит общие принципы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, которые с грехом пополам регламентировали федеральное устройство нашего государства».

Госсовет Татарстана не поддержал федеральный законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Соответствующее постановление парламента республики в ближайшее время будет направлено в Госдуму.

Проект федерального закона был внесен сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым.