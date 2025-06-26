Мухаметшин: Задача на ближайшие пять лет – сохранить устойчивое развитие Татарстана

Задача на ближайшие пять лет – сохранить устойчивое развитие Татарстана, объединив усилия всего многонационального народа республики. Об этом заявил журналистам Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин на 38-й конференции Татарстанского отделения партии.

«Именно объединение усилий всего общества позволяет решать те большие задачи, которые республика перед собой ставит, как экономические, так и политические. И нам это удается», – сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что не только единороссы, но и общественность поддержала кандидатуру действующего руководителя республики Рустама Минниханова на должность Раиса РТ.

«Много было обращений по кандидатуре Рустама Нургалиевича. Люди говорили, что в такое непростое время он смог организовать работу всей республики, сохранить мир, согласие и взаимопонимание между народами. Мы так живем и созидаем. Поэтому его кандидатуру поддержали и на партийной конференции. Такое единодушие по кандидатуре показывает, что и все задачи в будущем будем вместе решать», – отметил он.

Председатель Госсовета добавил, что ключевым событием для «Единой России» станет подготовка к Единому дню голосования. В частности, 14 сентября предстоит избрать Раиса РТ, сформировать представительные органы муниципалитетов, а также доизбрать депутата Госсовета РТ по одномандатному округу.

«Определяющими для дальнейшего развития на среднесрочную перспективу, безусловно, станут выборы Раиса Татарстана. Поэтому и уделяем этому повышенное внимание. У нас нет сомнений, что кандидатура Минниханова также будет поддержана избирателями. Это позволит и дальше, на базе сделанного, развивать нашу республику, каждый город, село, территорию», – заметил единоросс.

По его словам, муниципальные выборы необходимо провести так, чтобы сформировать дееспособную и ответственную власть на местах.

«Наша основная задача – сохранить доминирующие позиции партии на всех уровнях власти, чтобы и далее оказывать поддержку реализуемому под руководством Рустама Минниханова курсу на созидание будущего Татарстана, процветание наших городов и сел», – заявил он.

Мухаметшин также призвал всех жителей республики 14 сентября, «проявив традиционную активность и ответственность», проголосовать на выборах.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ».