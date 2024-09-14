Мухаметшин: Задача делегировать в Госсовет профессионалов и патриотов выполнена

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Перед выборами в Государственный Совет Татарстана VII созыва главной задачей регионального отделения партии «Единая Россия» было делегировать в парламент максимальное количество опытных специалистов и патриотов республики. Об этом на втором этапе XXXVI конференции регионального отделения партии сообщил ее секретарь, Председатель Госсовета РТ VI созыва Фарид Мухаметшин.

«Главная задача, которую региональное отделение ставило перед собой накануне выборов, — делегировать в Государственный Совет максимальное количество опытных профессионалов и патриотов республики, получивших поддержку в ходе предварительного голосования, выполнена. Партия позиционировала себя как надежный проводник в реализации госпрограмм социального и инфраструктурного развития, активный участник помощи мобилизованным на СВО и членам их семей», — подчеркнул Мухаметшин.

Он напомнил, что Татарстан оказался в числе регионов — лидеров по явке в единый день голосования. Выразить свою гражданскую позицию пришли 71,63% избирателей. Из них за кандидатов от «Единой России» отдали голоса более 76% граждан. Таким образом, партия сохранила за собой парламентское большинство.

«Кандидаты ежедневно дежурили в общественной приемной, практически в онлайн-режиме отрабатывая заявки татарстанцев. В топе вопросов — социальная инфраструктура, образование, здравоохранение, тематика СВО. Сам я тоже пообщался с обратившимися в сервис. Проблемы знакомые — капремонт, ЖКХ, работа общественного транспорта, льготы. Будем вместе находить их решение. Ни одно обращение, ни один наказ не должны остаться без внимания», — продолжил Мухаметшин.

Среди задач, которые ставит партийное руководство, дальнейшее укрепление политической системы, экономики, общественной сплоченности для эффективного решения задач специальной военной операции, обеспечение лидерских позиций России в мире после победы в спецоперации, добавил парламентарий.

Результат на выборах татарстанских единороссов стал вторым в стране после Тывы. В целом региональное отделение республики — одно из самых эффективных в стране, заявил руководитель Приволжского межрегионального координационного совета «Единой России» Роман Любарский.

«Населением Татарстана оказано огромное доверие кандидатам от партии „Единая Россия". Это говорит о том, что в регионе люди верят как исполнительной, так и законодательной власти. В то же время это и большая ответственность. Уверен, что выбранные кандидаты пройдут путь достойно», — подчеркнул он.