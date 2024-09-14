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Татарстанская «Единая Россия» выдвинула Мухаметшина на пост главы Госсовета РТ
Региональное отделение партии «Единая Россия» предложило избрать Фарида Мухаметшина на должность Председателя Государственного Совета Татарстана VII созыва. Кандидатура была утверждена на заседании регионального политического совета партии, прошедшем сегодня в Казани.
«Я уже пять созывов возглавлял парламент нашей республики. Мы долго думали, может, уступить, подобрать достойных людей на смену. Убедительная поддержка [со стороны] граждан политической партии „Единая Россия“ повышает мою ответственность. Люди говорят: „Не вздумай, мы голосуем за вас. Не сделай такую глупость, не отказывайся от поста Председателя Госсовета“. Это было бы предательством их доверия. Постараюсь вновь использовать свой богатый опыт и авторитет, который есть как на региональном, так и на федеральном уровне. Благодарю за доверие», — сказал Мухаметшин.
Кандидатура на пост Председателя Госсовета была выбрана путем тайного голосования членов политического совета партии. Они выбирали между Фаридом Мухаметшиным и Камилем Нугаевым.
«Фарид Мухаметшин — авторитетный человек, прошедший большой путь. Это признанный авторитет и лидер. Именно сейчас нужно выбрать его, потому что сейчас нам нужны стабильность, прагматизм и порядок», — отметил перед голосованием глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев, входящий в состав политсовета.
Теперь это решение регионального совета партии будет направлено в Москву для согласования с федеральным аппаратом. Но в поддержке Фарида Мухаметшина нет сомнений, уверен руководитель Приволжского межрегионального координационного совета «Единой России» Роман Любарский. «Считаю, что кандидатура Фарида Хайрулловича будет поддержана», — убежден он.
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