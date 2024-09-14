Татарстанская «Единая Россия» выдвинула Мухаметшина на пост главы Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Региональное отделение партии «Единая Россия» предложило избрать Фарида Мухаметшина на должность Председателя Государственного Совета Татарстана VII созыва. Кандидатура была утверждена на заседании регионального политического совета партии, прошедшем сегодня в Казани.

«Я уже пять созывов возглавлял парламент нашей республики. Мы долго думали, может, уступить, подобрать достойных людей на смену. Убедительная поддержка [со стороны] граждан политической партии „Единая Россия“ повышает мою ответственность. Люди говорят: „Не вздумай, мы голосуем за вас. Не сделай такую глупость, не отказывайся от поста Председателя Госсовета“. Это было бы предательством их доверия. Постараюсь вновь использовать свой богатый опыт и авторитет, который есть как на региональном, так и на федеральном уровне. Благодарю за доверие», — сказал Мухаметшин.

Кандидатура на пост Председателя Госсовета была выбрана путем тайного голосования членов политического совета партии. Они выбирали между Фаридом Мухаметшиным и Камилем Нугаевым.

«Фарид Мухаметшин — авторитетный человек, прошедший большой путь. Это признанный авторитет и лидер. Именно сейчас нужно выбрать его, потому что сейчас нам нужны стабильность, прагматизм и порядок», — отметил перед голосованием глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев, входящий в состав политсовета.

Теперь это решение регионального совета партии будет направлено в Москву для согласования с федеральным аппаратом. Но в поддержке Фарида Мухаметшина нет сомнений, уверен руководитель Приволжского межрегионального координационного совета «Единой России» Роман Любарский. «Считаю, что кандидатура Фарида Хайрулловича будет поддержана», — убежден он.