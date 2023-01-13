Мухаметшин: «Выросла социальная ответственность журналистов за достоверность информации»

С Днем российской печати поздравил сегодня журналистов глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин. Он обозначил основные приоритеты в работе представителей СМИ, напомнил о социальной ответственности за достоверность информации и попросил популяризировать традиционные ценности. Подробности – в материале «Татар-информа».

Торжественное мероприятие состоялось в Казанском техникуме народных художественных промыслов, поскольку 2023-й в республике объявлен Годом национальных культур и традиций

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В межнациональном мире и согласии – сила многонациональной России»

Традиционная встреча Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина с руководителями республиканских, городских и районных СМИ по случаю Дня российской печати прошла в этом году в необычном формате. Торжественное мероприятие состоялось в Казанском техникуме народных художественных промыслов, поскольку 2023-й в республике объявлен Годом национальных культур и традиций.

Эта учебная организация была выбрана не случайно. Задача техникума – возрождать, изучать, сохранять и развивать народные художественные промыслы, национальную культуру всех народов России. Здесь осуществляется интеграция традиционных культур в современное образовательное пространство, возрождаются лучшие традиции народных ремесел. Обо всем этом узнали журналисты во время экскурсии до начала официальной части мероприятия.

Представители СМИ также увидели, как мастера и студенты создают произведения искусства, соответствующие новым формам быта, используя при этом национальные орнаменты и традиционную технику. Кроме того, журналисты приняли участие в мастер-классах по художественной росписи акрилом, изготовлению керамических изделий и татарского национального головного убора.

Позже такую же экскурсию провели для руководителя парламента, который поделился впечатлениями от посещения техникума уже на торжественном мероприятии. «Народ, который не помнит прошлого, не хранит традиции, не пропагандирует свою историю и не созидает новое, имеет весьма скромное будущее. В межнациональном мире и согласии, единении и взаимоуважении, сбережении традиционных ценностей народов – сила многонациональной России», – сказал Мухаметшин.

Айдар Салимгараев поблагодарил журналистов за работу и пожелал творческих успехов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно помочь гражданам разобраться в насыщенном новостном потоке»

Первым татарстанских журналистов с профессиональным праздником поздравил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он поблагодарил их за работу и пожелал творческих успехов.

«Я рад приветствовать вас на этом празднике. Особая благодарность – Председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину за верность традиции. Каждый раз он приходит на торжественное мероприятие и поздравляет нас с этим праздником», – сказал Салимгараев.

Он также зачитал поздравление руководителя Аппарата Президента республики Асгата Сафарова. «Пусть верность лучшим профессиональным традициям и высокая ответственность перед аудиторией будут и впредь главными ориентирами в ежедневной работе всего журналистского корпуса нашей республики, а ее результаты служат общему большому делу – единению татарстанцев перед лицом многих сложных вызовов, в целом обеспечению устойчивости и благополучия нашей огромной многонациональной страны», – было отмечено в тексте поздравления.

После Айдара Салимгараева слово взял Фарид Мухаметшин. «Спасибо, что вы всегда держите руку на пульсе в злободневных проблемах, оперативно реагируете на них, внимательно изучаете и контролируете результаты. И тем самым, своим неустанным трудом, помогаете сделать жизнь татарстанцев лучше. Уверен, что этот откровенный, содержательный, прямой диалог с медиасообществом сохранится и впредь», – заявил глава парламента.

По его мнению, журналисты – опора и мощная сила в защите интересов государства и общества. Благодаря представителям СМИ налажено конструктивное взаимодействие с органами публичной власти, основанное на принципах открытости и гласности, профессионализме и ответственности, добавил Председатель Госсовета.

Мухаметшин подчеркнул, что среди приоритетов в работе журналистов остаются недопущение распространения недостоверной и ложной информации, ориентация на производство и тиражирование правильных смыслов и достоверных фактов.

«Выросла социальная ответственность журналистского сообщества за достоверность и объективность транслируемой информации. В условиях информационного противостояния важно помочь гражданам разобраться в насыщенном новостном потоке, проявить внутреннюю журналистскую сплоченность. Эту миссию за вас никто не выполнит», – обратился он к представителям СМИ.

Председатель Госсовета убежден, что качественная и достоверная информация должна иметь максимальный охват целевой аудитории, а для этого необходимо «идти в ногу со временем», находить новые формы, в том числе используя возможности соцсетей и мессенджеров, а также оперативно реагировать на провокационные вопросы. «”Татмедиа”, имея в своем составе 228 или треть от 692 СМИ республики, ведет активную работу в данном направлении, традиционно демонстрируя высокие индексы цитируемости, увеличив число онлайн-подписчиков в соцсетях на 22%», – отметил он.

Фарид Мухаметшин считает, что журналисты – опора и мощная сила в защите интересов государства и общества Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Один из аспектов вашей миссии должен заключаться в привлечении внимания к традиционным ценностям»

Фарид Мухаметшин попросил обратить внимание журналистов на «информационное сопровождение актуальных задач, обусловленных современными реалиями». Речь идет об укреплении культурных, нравственных, исторических и духовных основ государства, формировании патриотизма у подрастающего поколения.

«Не зря вас называют четвертой властью. Один из аспектов вашей благородной миссии как раз и должен заключаться в привлечении внимания аудитории к традиционным ценностям через страницы газет, сюжеты на телеканалах, соцсети», – подчеркнул он.

Глава парламента также поблагодарил представителей СМИ за объективное освещение специальной военной операции, заметив, что татарстанская журналистика ответила на современные вызовы своей подготовленностью и профессионализмом.

Особо Мухаметшин поблагодарил ветеранов отрасли, назвав их настоящими профессионалами своего дела, внесшим большой вклад в развитие медиасферы республики и золотым фондом татарстанской журналистики. «Вы передаете традиции молодежи и сами продолжаете работать в этой стезе», – констатировал он.

В завершение встречи руководитель парламента вручил благодарственные письма Председателя Государственного Совета Татарстана наиболее отличившимся журналистам.

В республике зарегистрировано 355 печатных СМИ, 64 теле- и 74 радио- каналов, 192 электронных издания и семь информационных агентств. На русском языке издаются 176 газет и 118 журналов, на татарском – 111 газет и 41 журнал (в том числе одна для кряшен), на чувашском языке – пять газет, одна газета на удмуртском языке.