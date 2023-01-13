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Общество
13 января 2023  10:42

«Верность лучшим традициям»: Асгат Сафаров поздравил журналистов с Днем российской печати

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«Верность лучшим традициям»: Асгат Сафаров поздравил журналистов с Днем российской печати
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров направил телеграмму руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдару Салимгараеву, поздравив журналистов республики с Днем российской печати.

«Сегодня, спустя 320 лет со дня выхода первого печатного издания в нашей стране, ценность и значимость журналистского труда многократно возросли. Это связано и с той огромной ролью, которую играют средства массовой информации в жизни современного общества и государства, и, безусловно, с неизменным интересом каждого из нас к происходящим в стране и мире событиям. Пусть верность лучшим профессиональным традициям и высокая ответственность перед аудиторией будут и впредь главными ориентирами в ежедневной работе всего журналистского корпуса нашей республики, а ее результаты служат общему большому делу – единению татарстанцев перед лицом многих сложных вызовов, в целом обеспечению устойчивости и благополучия нашей огромной многонациональной страны», – говорится в тексте поздравления.

#Асгат Сафаров
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