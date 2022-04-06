news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
6 апреля 2022  18:08

Мухаметшин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского

news_top_970_100

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин от имени депутатов парламента и от себя лично выразил соболезнование в связи с уходом из жизни государственного и политического деятеля, руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимира Жириновского. 

«Депутат, вице-спикер Государственной Думы нескольких созывов, умелый организатор и разносторонне одаренный человек, Владимир Жириновский стоял у истоков создания Либерально-демократической партии России, более трех десятилетий являлся ее признанным лидером и идейным вдохновителем, – отметил Мухаметшин в телеграмме, направленной в Госдуму, – всегда находясь в эпицентре общественной жизни, он пользовался заслуженным авторитетом у коллег и поддержкой избирателей». 

Мухаметшин подчеркнул, что опытный политический боец, неизменный кандидат от ЛДПР на многих президентских и губернаторских выборах, Владимир Жириновский внес значительный вклад в становление современной российской государственности, отстаивание национальных интересов России. 

«Сил и мужества родным и близким, коллегам по партии и всем единомышленникам Владимира Вольфовича в этот скорбный час», – говорится в телеграмме, подписанной Председателем Государственного Совета.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР скончался от продолжительной болезни. Соболезнования в связи со смертью политика выразили Президент России Владимир Путин и Президент Татарстана Рустам Минниханов.  

#Владимир Жириновский #Фарид Мухаметшин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное