Мухаметшин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин от имени депутатов парламента и от себя лично выразил соболезнование в связи с уходом из жизни государственного и политического деятеля, руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимира Жириновского.

«Депутат, вице-спикер Государственной Думы нескольких созывов, умелый организатор и разносторонне одаренный человек, Владимир Жириновский стоял у истоков создания Либерально-демократической партии России, более трех десятилетий являлся ее признанным лидером и идейным вдохновителем, – отметил Мухаметшин в телеграмме, направленной в Госдуму, – всегда находясь в эпицентре общественной жизни, он пользовался заслуженным авторитетом у коллег и поддержкой избирателей».

Мухаметшин подчеркнул, что опытный политический боец, неизменный кандидат от ЛДПР на многих президентских и губернаторских выборах, Владимир Жириновский внес значительный вклад в становление современной российской государственности, отстаивание национальных интересов России.

«Сил и мужества родным и близким, коллегам по партии и всем единомышленникам Владимира Вольфовича в этот скорбный час», – говорится в телеграмме, подписанной Председателем Государственного Совета.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР скончался от продолжительной болезни. Соболезнования в связи со смертью политика выразили Президент России Владимир Путин и Президент Татарстана Рустам Минниханов.