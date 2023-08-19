Мухаметшин выразил соболезнования семье и ученикам академика Закиева

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Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выразил соболезнования семье, коллегам и ученикам академика Академий наук России и Татарстана, доктора филологических наук Мирфатыха Закиева.

Он напомнил, что Закиев был талантливым ученым, внесшим значительный вклад в сохранение и развитие татарского языка, культуры, традиций. Он отметил плодотворную научную деятельность профессора, который написал более 800 научных работ, учебников и монографий, педагогическую и общественно-политическую работу. Высокие деловые и личные качества принесли Закиеву заслуженный авторитет в научной сфере и уважение широкой общественности.

«Светлая память об этом мудром человеке, истинном патриоте и славном сыне татарского народа навсегда останется в благодарной памяти всех, кто его знал, кому посчастливилось с ним работать», — отмечается в телеграмме, направленной в адрес Академии наук Татарстана.