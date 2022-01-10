Мухаметшин выразил соболезнования родным погибших в беспорядках в Казахстане

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий в Казахстане. Телеграмму глава Госсовета РТ направил Председателю Сената Парламента РК Маулену Ашимбаеву и Председателю Мажилиса Парламента РК Нурлану Нигматуллину.

«С большим сожалением следим за новостями из братского Казахстана, где в результате вооруженных столкновений гибнут военнослужащие Министерства обороны РК, сотрудники правоохранительных органов, мирные граждане. Надеемся на оперативную стабилизацию внутриполитической обстановки. Сил и мужества родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Всем казахстанцам – мира и созидания во имя вашей прекрасной страны», – говорится в телеграмме.

Кроме того, соболезнования народу Казахстана от имени татарстанских парламентариев выразили депутаты Госсовета Айрат Зарипов и Римма Ратникова. «В эти трагические дни разделяем со всеми родственниками и близкими погибших боль утрат. Сил и мужества вам, братья и сестры!» – написали они в книге соболезнований в Генеральном консульстве Республики Казахстан в Казани.

В Казахстане 10 января объявлен общенациональный траур по погибшим в результате беспорядков в республике.

Сегодня состоялось внеочередное заседание стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности, на котором Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент ОДКБ будет находиться в Казахстане ограниченное время — до стабилизации ситуации, а затем будет выведен из республики.