Мухаметшин встретился с участниками молодежного форума «Возможности»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился сегодня с участниками три дня проходившего в городе Болгаре молодежного форума «Возможности» и активистами республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яңа гасыр», которое и организовало это мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета.

В своем выступлении Фарид Мухаметшин поздравил коллектив движения с 25-летием со дня его создания (четвертьвековой юбилей организация отметила 3 июля).

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Двадцать пять лет — это событие, которое, с одной стороны, подчеркивает статус организации, а с другой — повышает мотивацию для дальнейших свершений. Наше движение активно участвует во всех крупных событиях республики, но самое главное — это оказать поддержку молодежи, помочь им встать на ноги, выбрать профессию, научить их принимать активное участие в политической жизни республики», — сказал Председатель Госсовета и глава Высшего совета организации.

Политик также заявил, что за годы работы «ТНВ» показало себя надежным партнером всех ветвей власти и институтов гражданского общества республики. «Актив движения „ТНВ“ — это кузница кадров, а сегодняшний форум позволяет еще больше сплотить участников форума, завести новых друзей», — выразил уверенность он.

Самым активным участникам организации Мухаметшин вручил благодарственные письма Председателя Государственного Совета и председателя Высшего совета движения.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В свою очередь председатель исполкома организации Алсу Тарханова заметила, что форум стал хорошей площадкой для выявления новых идей и проектов, способствующих росту социальной активности и лидерского потенциала участников.

Форум «Возможности» проходил в городе Болгаре Спасского района РТ с 6 по 8 июля. У участников мероприятия была возможность пообщаться с депутатами Государственной Думы России и Государственного Совета Татарстана, руководителями министерств и ведомств, директорами предприятий, деятелями культуры и образования. Для активистов провели лекции, круглые столы и мастер-классы.

Подробнее о двадцатипятилетии организации «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яңа гасыр» читайте в материале «Татар-информа» «Для Движения это целая история, маленькая жизнь»: ТНВ отмечает четвертьвековой юбилей.