«Для Движения это целая история, маленькая жизнь»: ТНВ отмечает четвертьвековой юбилей

Рустам Минниханов поздравил участников Движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр» с 25-летним юбилеем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов поздравил объединение «ТНВ» с 25-летним юбилеем

Поздравления в адрес участников Движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр» направил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что объединение держит курс на укрепление общественно-политической стабильности, межнационального мира и согласия, процветания родной республики. Кроме того, оно последовательно реализует цель, сформулированную в первом сезоне, — сильный и благополучный Татарстан, сильная Россия.

«Сегодня многотысячное движение „Татарстан — новый век“ является крупнейшим в республике и своей многогранной работой снискало заслуженный авторитет. Неизменными направлениями его деятельности являются помощь взрослому населению, детям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, забота о ветеранах и сохранение памяти о Великой Отечественной войне, а также воспитательная работа с подрастающим поколением, пропаганда здорового образа жизни», — говорится в поздравлении Минниханова, которое огласил заместитель руководителя Администрации Раиса РТ – руководитель Департамента по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов.

Раис РТ также отметил патриотическую позицию организации в условиях проведения специальной военной операции в части поддержки защитников Отечества, сбора гуманитарной помощи.

«За всеми этими благородными делами стоит большой труд и искреннее уважение к людям. Убежден, участники движения, как и прежде, проявят активную гражданскую позицию и примут участие в формировании седьмого созыва татарстанского парламента», — передал участникам заседания Раис РТ.

Фарид Мухаметшин: «Для Движения это целая история, маленькая жизнь. В судьбоносный для нашего народа период организация стояла у истоков построения гражданского общества в республике» Фото: gossov.tatarstan.ru

ТНВ стоял у истоков построения гражданского общества в республике

Членов общественного движения поздравил Председатель Госсовета РТ и Высшего совета ТНВ Фарид Мухаметшин.

«Для Движения это целая история, маленькая жизнь. Созданная по инициативе первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева в судьбоносный для нашего народа период организация стояла у истоков построения гражданского общества в республике, внесла свою весомую лепту в защиту законных интересов татарстанцев и за четверть века своей деятельности стала одной из самых активных общественных сил Татарстана», – подчеркнул он.

По его словам, создание движения ТНВ проходило не под давлением политической конъюнктуры, инициатива исходила от граждан и была направлена на появление подлинно массовой, добровольной общественной организации.

«Все эти годы коллектив Движения – кто в Казани, кто на местах, в муниципалитетах – занимался популяризацией взаимного уважения и толерантности национальных и межконфессиональных отношений, воспитанием у подрастающего поколения патриотизма, нравственности, любви и уважения к духовному достоянию многонационального Татарстана. За это время было налажено тесное взаимодействие с рядом федеральных структур. ТНВ стало своеобразным кадровым резервом формирования в Татарстане региональных отделений таких партий и движений, как “Вся Россия», “Отечество”, “Единая Россия”. Это партнерство выражалось в совместном проведении избирательных кампаний, согласованном участии в законопроектном процессе, заинтересованном обсуждении актуальных вопросов жизни татарстанского общества», – заявил Мухаметшин.

Сегодня Движение объединяет свыше десятка коллективных членов и более 100 тысяч татарстанцев. «Нами накоплен уникальный ресурсный потенциал, выработан стиль работы, позволяющий уверенно решать задачи и добиваться поставленных целей. За эти годы было достигнуто главное – Движение стало реальной общественной силой, мощной опорой социальной, экономической и межнациональной стабильности в республике, центром притяжения активных неравнодушных жителей республики», – отметил Председатель Госсовета РТ.

В то же время потенциал Движения еще далеко не исчерпан, считает глава парламента. «ТНВ будет и впредь развиваться, набираться сил, пополняться новыми членами, программами, идеями, которые мы успешно будем реализовывать во благо нашего многонационального Отечества и родной республики», - подчеркнул Мухаметшин.

Мухаметшин напомнил, что в феврале этого года Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии научно-технологического развития Фото: gossov.tatarstan.ru

Объем затрат на науку в Татарстане увеличился до 28 млрд рублей

Одним из главных вопросов повестки дня стало обсуждение реализации госпрограммы научно-технологического развития республики. Мухаметшин напомнил, что в феврале этого года Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии научно-технологического развития. Особую роль в ней заняли субъекты государства.

Научный потенциал Татарстана на протяжении последних лет неизменно растет. Республика занимает второе место в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России. Сегодня здесь насчитывается 129 научных организаций, а штатная численность персонала, осуществляющего исследования и разработки, составляет более 14 тысяч человек, уточнил Мухаметшин.

«По доле молодых ученых в общей массе научных работ республика ощутимо превосходит средний уровень по стране. По стране это цифра чуть более 44%, а у нас 60%. Нас не может не радовать, что начинающие исследователи чувствуют себя комфортно в республике и делают осознанный выбор в пользу науки», — отметил председатель Высшего совета движения «ТНВ», глава республиканского парламента.

Особое место в научном секторе республики занимает Академия наук Татарстана. Сегодня перед ней стоит много задач, в том числе по выстраиванию эффективного сотрудничества с реальным сектором экономики.

«Ежегодный объем затрат на научные исследования за год был увеличен почти на 25% — до 28 миллиардов рублей, из них доля государственных денег составляет половину», — заключил председатель движения «Татарстан — новый век».

Минтимер Шаймиев подчеркнул, что благодаря передовым промышленным мощностям и хорошей научно-технической базе «можно и нужно созидать» Фото: gossov.tatarstan.ru

Шаймиев: «Татарстан имеет огромный промышленный потенциал»

На сегодняшний день Татарстан имеет высокие показатели в плане науки и технологий, а также огромный промышленный потенциал. Это особенно важно в условиях нынешнего мироустройства, отметил Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

«Есть такое понимание, что без технического прогресса само собой ничего не приходит. Особенно в условиях стремления многих стран к самостоятельности. Мы имеем прекрасный промышленный потенциал <…> Многие страны не могут себе такой позволить. Роль нашей страны, нашей республики в данном случае [значительна], но требует разумного подхода», – отметил Шаймиев.

Он также подчеркнул, что благодаря передовым промышленным мощностям и хорошей научно-технической базе «можно и нужно созидать». Шаймиев упомянул и об оборонном комплексе страны, большую роль в развитии которого играет, в частности, Татарстан.

Марат Сафиуллин отметил, что впереди республику ждет большая работа. В том числе и потому, что молодежь с каждым годом все меньше позиционирует себя в науке Фото: gossov.tatarstan.ru

В Татарстане планируют привлекать детей к науке с детского сада

Программа научно-технологического развития республики стала одним из главным прорывов Татарстана в 2024 году. Ранее задачи решались в пределах отдельных проектов в области науки и образования, молодежной и социальной политики, инициатив по поддержке ученых. Сейчас же появился отдельный инструмент, считает вице-президент Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин.

«Эта программа построена по принципу взаимодополнения. [Это необходимо для того], чтобы не дублировать федеральные инициативы, а дополнить их теми важными мероприятиями, которые бы позволили решить задачу обеспечения ускоренного развития технологического учебного центра», – прокомментировал он.

Благодаря новой программе в Татарстане хотят добиться значимых изменений в развитии естественного научного образования и обеспечении этой области кадрами, создать единое интеллектуально-научно-образовательное пространство, простимулировать изобретательскую деятельность. Кроме того, в республике планируют построить научно-технологический задел для формирования и развития новой экономики.

Сафиуллин отметил, что впереди республику ждет большая работа. В том числе и потому, что молодежь с каждым годом все меньше позиционирует себя в науке.

«[Важно] уже с самых юных лет, причем не только со школьных, но и дошкольных, привлечь [детей и молодежь] к созданию новых решений, новых проектов. Чтобы они могли ознакомиться с теми возможностями, которые есть в этой сфере. Мы очень надеемся, что здесь будет большая инициатива», – заключил Сафиуллин.