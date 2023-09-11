Мухаметшин встретился с руководством Азиатской ассоциации омбудсманов

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня встретился с членами совета директоров Азиатской ассоциации омбудсманов, приехавшими в Казань для участия в заседании Генеральной ассамблеи ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фарид Мухаметшин поприветствовал правозащитников от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова и органов государственной власти республики, а также поблагодарил за поддержку инициативы по проведению очередного заседания Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсманов в России, в Татарстане.

«Уверен, республика сможет внести достойный вклад в укрепление и дальнейшее развитие сотрудничества России с Азиатской ассоциацией омбудсманов», — заметил политик.

Мухаметшин рассказал гостям о социально-экономическом развитии региона, о работе Госсовета, парламентских комитетов, фракций и депутатских групп. «Мы установили очень тесные отношения с институтом уполномоченного по правам человека в Татарстане. Важно, что в Республике Татарстан уполномоченный по правам человека наделен правом законодательной инициативы», — подчеркнул он.

«За годы работы Азиатская ассоциация омбудсманов достигла зрелости, эффективно работает и постоянно развивается, признается коллегами по всему миру», — отметил президент организации — Федеральный омбудсмен Пакистана Эджаз Ахмад Куреши.

Уполномоченный же по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратила внимание на важность того, что заседание проходит в год 75-летия со дня принятия Декларации прав человека. «Для претворения в жизнь положений декларации нужна последовательная правозащитная работа. И Ассамблея азиатской ассоциации омбудсманов, продвигая традиционные ценности, занимает важное место в этой работе», — уверена она.

«Только объединив усилия, мы сможем эффективно решать проблемы обеспечения прав человека и восстановления социальной справедливости», — сказала в свою очередь уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Сегодня, 11 сентября, в Казани состоятся 24-е заседание совета директоров и 17-е заседание Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсманов, а также заседание круглого стола на тему «Иностранные студенты в России: правовое положение и институты поддержки». Завтра, 12-го числа, должна пройти международная научно-практическая конференция «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы». Местом проведения мероприятий станет IT-парк имени Башира Рамеева.