Сария Сабурская: «Сегодня завязываются прочные отношения с азиатскими странами»

Сария Сабурская

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 11 по 13 сентября в IT-парке имени Башира Рамеева в Казани состоится международная научно-практическая конференция «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы», приуроченная к визиту в Казань членов Азиатской ассоциации омбудсманов. Почему именно Казань выбрана местом проведения этого события, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала уполномоченный по правам человека РТ Сария Сабурская.

Спикер отметила прочную связь Китая и России. «Вы посмотрите, сегодня завершается большая программа с нашими коллегами и представителями Китая (российско-китайский форум „РОСТКИ“ — прим. Т-и). То есть завязываются новые прочные отношения с азиатскими странами и с самим этим государством. Я уверена, им интересно, что такое сегодня Россия, что такое Татарстан? Какой формат работы в части защиты прав человека?» — отметила Сабурская.

На 11 сентября в столице республики запланированы XXIV заседание совета директоров и XVII заседание Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсманов. Годом ранее это событие проходило в Баку. Там и было принято предложение уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан провести следующее мероприятие в Казани.

На следующий день, 12 сентября, состоится международная научно-практическая конференция на тему «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы».

По мнению Сарии Сабурской, данные события — это прекрасный повод поделиться и почерпнуть опыт своих коллег.

«Бывая на таких ассамблеях и конференциях, знакомишься с опытом своих коллег по защите прав человека. Достаточно много интересных механизмов, которые реализуются уполномоченными разных регионов и стран. У некоторых совершенно разные направления деятельности. Тот же Иран, например, достаточно серьезно обращает внимание на противодействие коррупции», — отметила докладчица.

Помимо этого, проведение таких событий положительно сказывается на экономическом развитии республики, подчеркнула Сабурская.

«Сегодня Татарстан — очень привлекательный регион, где можно познакомиться не только с деятельностью института уполномоченного, но и завязать новые отношения. Китайская омбудсмен имеет уровень министра, она сегодня может сказать и о социально-экономическом развитии нашего региона, и дальше, значит, будет возможность уже экономических связей. Когда пакистанцы приезжали в 2016 году и была встреча с господином Фаруки, который на тот момент был президентом Ассоциации, он Президенту нашей республики Рустаму Минниханову наряду с вопросами, касающимися прав человека, говорил и об экономических связях. И сегодня, действительно, с Пакистаном достаточно тесные экономические связи и торговля», — поделилась размышлениями Уполномоченная.

Ожидаемое количество международных гостей — 100 человек. Планируется приезд членов совета директоров Азиатской ассоциации омбудсманов, уполномоченных по правам человека — членов Азиатской ассоциации омбудсманов, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и уполномоченных по правам человека в регионах Российской Федерации.

Для участников делегаций в Казани подготовлена обширная программа. В частности, это посещение государственного фонда «Защитники Отечества», образовательных учреждений «Адымнар» и «Бала сити», центров социального обслуживания и реабилитации детей инвалидов. Также предполагается, что гости осмотрят молодежный парк «Урам» и многие другие интересные места.