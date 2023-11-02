Мухаметшин встретился с депутатом Госдумы Семигиным

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился в Казани с председателем Комитета Госдумы по делам национальностей Геннадием Семигиным. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Мухаметшин и Семигин обсудили вопросы реализации государственной национальной политики, в том числе затронули тему совершенствования нормативно-правовой базы.

Напомним, что депутат прибыл в Казань для участия в церемонии награждения победителей XIV Всероссийского открытого журналистского конкурса «Многоликая Россия».

На мероприятии он назвал Татарстан одним из первых регионов, поддержавших идею обновления национальной политики страны.

По словам депутата, работа над документом, проводящаяся по указу Президента России Владимира Путина, продолжается. Текст стратегии появится в ближайшие дни.