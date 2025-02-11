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Общество 11 февраля 2025 11:34

Мухаметшин возложил цветы к мемориалу Великой Отечественной войны в Тукаевском районе

К памятнику участникам Великой Отечественной войны, расположенному в поселке Новый Тукаевского района Татарстане возложил цветы председатель государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

В торжественной церемонии приняли участие представители молодой гвардии. Они стояли по бокам от памятника в почетном карауле.

Помимо возложения цветов, Мухаметшину также коротко рассказали о создании мемориала.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, также 2025-й проходит под эгидой Года защитника Отечества.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей органов исполнительной власти подготовиться к празднованию этой знаменательной даты. Он подчеркнул важность великой Победы, назвав ее главным достоянием и предметом гордости

по теме «Гордимся каждым из вас»: Минниханов вручил ветеранам медали «80 лет Победы»
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#Фарид Мухаметшин #тукаевский район #Татарстан
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