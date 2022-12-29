Мухаметшин: Вопрос названия должности руководителя Татарстана доведут до конца к февралю

Все законодательные процедуры о новом наименовании должности руководителя Татарстана будут завершены в январе-феврале 2023 года. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ, Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Роль партии “Единой России” в сегодняшней обстановке, которая сложилась в стране и в Татарстане, – объединительная. Многие политические партии, некоторые из которых считают себя оппозиционными, при голосовании по изменению Конституции Татарстана тоже поняли важность того, чтобы мы объединились вокруг нашего национального лидера. И они пошли на этот шаг. В январе-феврале мы до конца доведем этот вопрос, руководитель республики будет называться Глава – Раис. Все видели благожелательную информацию в социальных сетях пресс-секретаря Президента России. Он сказал, что нужно уважать решение законодательного органа республики. Многие только и ждут в этой обстановке, чтобы какой-нибудь субъект “подставил ногу”, но мы этого не допустили», – сказал Мухаметшин.

Ранее Госсовет Татарстана принял поправки к Конституции РТ, касающиеся наименования должности руководителя республики. Норма будет распространяться на вновь избранных лидеров Татарстана, в то время как Рустам Минниханов доработает срок полномочий в статусе Президента РТ.