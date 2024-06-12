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Мухаметшин: Великая сила России — в единстве и сплочении
12 июня жители Татарстана и всей нашей страны отмечают главный государственный праздник — День России. Он близок всем, кто бесконечно дорожит своей Родиной, мечтает видеть ее сильной и процветающей. Об этом написал в своем телеграм-канале Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
«12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Эта историческая дата стала ключевой в процессе провозглашения независимости многонациональной России, символом государственности, свободы и единения, межнационального мира и согласия», — сказал руководитель татарстанского парламента.
Мухаметшин назвал республику одним из опорных субъектов Российской Федерации — она уверенно входит в число регионов-лидеров по основным показателям.
«Сегодня наша республика является инновационным регионом с мощной многовекторной экономикой, высоким уровнем жизни и активным гражданским обществом. В мире и согласии здесь проживают представители 175 национальностей. Великая сила России — в единстве и сплочении! С праздником», — поздравил Председатель Госсовета РТ.
Ранее с Днем России поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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