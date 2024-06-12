Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России.

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня России.

«Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём России!

В этот знаменательный день мы особенно чувствуем свою ответственность за настоящее и будущее России, причастность к судьбе Отечества.

Чествуя нашу Родину с более чем тысячелетней историей, мы гордимся её уникальным культурным наследием и великими научными достижениями.

Любовь к родной земле, верность традиционным духовно-нравственным ценностям составляют основу нашего общества, отражают сильный характер россиян. Как отметил наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, Россия – это семья семей, где столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей и вероисповеданий, а многообразие их культур, языков и обычаев объединяет Россию.

Республика Татарстан является ярким примером такого гармоничного развития и вносит весомый вклад в укрепление суверенитета и могущества России.

Сегодня тысячи татарстанцев защищают Родину в ходе специальной военной операции, являясь достойными наследниками поколения победителей Великой Отечественной войны. Вся страна поддерживает наших Героев!

Успехов в труде добиваются работники промышленности и сельского хозяйства, различных отраслей экономики, представители социальной сферы, наша молодёжь. Многие земляки прославляют Россию, достигая высот в науке, культуре и спорте.

Дорогие татарстанцы!

12 июня мы встречаем сильной и сплочённой страной.

Убеждён, что из результатов труда миллионов граждан, от каждого из нас зависит, какой будет Россия завтра и через десятилетия. Вместе мы сможем преумножить достижения нашего многонационального народа.

Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности в собственных силах!

С праздником! С Днём России!» – говорится в обращении.

День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. Праздник установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета РФ. В 1994 году он получил статус государственного и стал называться День принятия Декларации о государственном суверенитете России. На привычный сегодня вариант «День России» наименование поменялось в 2002 году.

В День России, который официально является выходным днем, по всей стране проходят тематические праздничные мероприятия.