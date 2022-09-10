Мухаметшин в Семее стал гостем Сабантуя и подарил тальянку Татарской школе искусств

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и другие представители Татарстана посетили I международный Прииртышский Сабантуй, состоявшийся в центре Абайской области Казахстана — городе Семей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В ходе беседы с акимом Абайской области Нурланом Уранхаевым Фарид Мухаметшин поблагодарил за возможность посетить родину поэта Абая, основоположника и классика казахской литературы. Он выразил глубокую благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за доброе отношение к Татарстану и выразил уверенность, что достигнутые на самом высоком уровне договоренности «перерастут в масштабную работу в рамках дружественных российско-казахстанских отношений».

Нурлан Уранхаев обратил внимание на то, что I международный Прииртышский Сабантуй объединил не только татар из городов и населенных пунктов Казахстана, но и представителей расположенных на берегах Иртыша российских городов: Омска, Тары, Тобольска, Ханты-Мансийска.

«Наша область многонациональная, как и весь Казахстан. У нас братские отношения с татарами, которые на этой земле проживают испокон веков. Нас радует, что на высоком уровне организован Сабантуй. Надеемся, что наши братские связи будут крепнуть», — подчеркнул аким Абайской области.

Затем гости посетили Татарскую школу искусств, которая в этом году отмечает 30-летие со дня открытия. Один из ее основателей Габдулхат Ахунжанов поблагодарил руководство Татарстана за помощь, рассказал о работе учреждения и познакомил членов делегации с учащимися. Свои таланты продемонстрировали юные баянисты. На память о встрече Мухаметшин подарил школе татарскую гармонь-тальянку.

Потом участники делегации возложили цветы к памятникам Габдуллы Тукая и Абая Кунанбаева. Памятник Тукаю находится на старой набережной Иртыша, он был возведен на средства мецената Рафаиля Хазипова. У него Мухаметшин и Уранхаев встретились с общественниками и представителями творческой интеллигенции.

И только после этого казахстанский аким и глава татарстанского парламента стали почетными гостями I Прииртышского Сабантуя. Поприветствовав гостей, которые приехали на праздник из разных регионов России и Казахстана, они посадили деревья на аллее, заложенной в 2013 году при участии первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

В своем выступлении Фарид Мухаметшин поздравил собравшихся от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и выразил уверенность, что Сабантуй еще больше сблизит проживающих на берегах Иртыша людей разных национальностей.

«Дошедший к нам из глубины веков праздник Сабантуй — это наше драгоценное национальное достояние. Живой, поистине неиссякаемый родник татарской культуры, который согревает сердца соотечественников, живущих вдали от исторической Родины. Позволяет ощутить духовную близость, способствует укреплению межнационального мира и согласия», — подчеркнул он.

И добавил: «Мне очень приятно, что сегодня здесь собралось так много гостей! Ведь Сабантуй без гостей — это не праздник. Издревле у татар считалось неправильным быть в этот день в одиночестве. Приглашали родственников, друзей и знакомых, созывали соседей из других деревень, собирали всех на Майдане».

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев в свою очередь заметил, что татары, как и все другие этносы, населяющие регион, вносят огромный вклад в укрепление общественного согласия и социально-экономическое развитие.

«Сабантуй давно перестал быть праздником одного этноса. Это поистине всенародный праздник, который ждут и с радостью отмечают жители всей области. И сегодня впервые, спустя три месяца после образования нашей области, здесь, на этом острове, мы собрались, чтобы продемонстрировать свою сплоченность и ответственность перед будущим, преданность к истории, культуре и традициям», — добавил он.

Сабантуй был организован на острове Бейбитшилик, в нем приняли участие до 10 тыс. человек. Праздник сопровождался выступлениями, выставками и национальными играми. Абсолютному батыру Сабантуя вручили главный приз — квадроцикл от Президента Татарстана. Подробнее о ходе празднования можно прочитать в репортаже корреспондента «Татар-информа».

От Республики Татарстан ответственным за проведение праздника был Актанышский район. В состав татарстанской делегации входили заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, депутаты Госсовета РТ Рамиль Тухватуллин, Альбина Насырова и другие официальные лица.

Абайская область была образована 8 июня 2022 года по инициативе Президента Татарстана Касым-Жомарта Токаева. Ее территория совпадает с территорией Семипалатинской области, существовавшей с 1939 по 1997 год. После ее упразднения эти земли входили в состав Восточно-Казахстанской области.