Мухаметшин в Казахстане: «А где дерево Шаймиева?»

Как Мухаметшин искал елку Шаймиева на острове, а губернатор новой области Казахстана пожелала на татарском вечной дружбы между народами. Об этом и не только в репортаже корреспондента «Татар-информа».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все начинается с елки

Сабантуй в казахстанском городе Семей (бывший Семипалатинск) в этот раз прошел на острове, но как выяснилось не впервые. Этому даже был живой свидетель. Елка.

Как только подъехали випы в лице акима области Абай Нурлана Уранхаева и спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, то, пройдя через цепочку татар с табличками (а были коллективы в основном из сибирских областей, которые живут вдоль Иртыша – Омск, Алтай, Тобол, Тюмень), они направились к посадке.

Фото: gossov.tatarstan.ru

«А где дерево Шаймиева? Хочу его посмотреть. Мне Минтимер Шарипович сказал узнать его судьбу», - сказал Мухаметшин уже у подготовленных к посадке елей.

Ель в человеческий рост чувствовала себе неплохо, нисколько не пожухла. Рядом красовалась табличка, что в 2013 году на Сабантуе это дерево посадил президент Татарстана Минтимер Шаймиев. «Расскажу, что все хорошо. Очень интересовался уж Минтимер Шарипович», - выдохнул татарстанский спикер.

И тут же взявшись за лопату прикопал еще одну елку от Татарстана. Аккуратно пройдясь по кругу, он закончил посадку дерева. Фото с акимом для вечности.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Батыры урожая и 2 миллиона татар

Семипалатинск, известный как столица Степного края, и в этот раз стал местом встречи двух культур – земледельческой и кочевнической. В театрализованном представлении, посвященном «празднику плуга», герои учили своих детей как сеять, вспахивать поле трактором. Не обошлось и без отсылок к соцреализму. Со сцены звучали слова «рекорд, урожай, батыры труда, колосящиеся золотые поля». Кульминацией стали вынос снопов с пшеницей и громким объявлением со цены, что Татарстан в этом году пошел на рекорд и собрал 5,5 млн тонн зерна. «А еще у нас прошла перепись и теперь число жителей Татарстана достигло 4 млн человек, из них – 2 татары», - произносит один из героев.

Мужчины вынесли шесты и полотенца и пошли к вип-трибунам. Фарид Харуллович как заправски участник сабантуя с силой завязал узлом полотенце.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Реверансы татарам от казахов

Нурлан Уранхаев, аким области Абая, на правах хозяина поприветствовал участников сабантуя: «Благодаря мудрой политике нашего руководителя Касым-Жомарта Кемелевича в нашей стране в мире и согласии проживает 130 представителей. Мы выработали свою модель межэтнического согласия. Казахстан - это единая земля, мы единый народ, у нас единое будущее. История нашей страны, особенно нашего региона неразрывно связано с татарским народом. Татары были в основном торговцами, купцами. Активно занимались меценатством. Строили мечети, храмы». Упомянул глава района и двухминаретную татарскую мечеть Семея, а также участие татарских купцов в финансировании строительства Воскресенского собора.

По словам Уранхаева, «на этом острове собрались, чтобы продемонстипрровать свою сплоченность перед будущим, преданность истории и традициям». Завершил свое выступление аким на татарском: «Безнен дуслык мэнгелек булсын» («Пусть наша дружба будет вечной»).

Фото: gossov.tatarstan.ru

Татарские нефтяники в Казахстане

Фарид Мухаметшин поприветствовал поначалу всех на татарском и словами «Ассалям алейкум, кардэшлэр». По его словам, на сабантуй Татарстан прислал более 200 человек – артисты, танцоры, организаторы.

В продолжение речи акима, спикер Госсовета РТ отметил, что в республике живет 173 народности.

«Хочу перейти на русский, чтобы сказать нашим русским братьям и сестрам. Российская Федерация, Татарстан и Казахстан очень дорожат нашей дружбой, нашими экономическим, культурными и духовными отношениями. Эта ценность фундаментальная, которая позволяет решать непростые задачи в непростое время. Недавно президент вашей страны Токаев был в гостях в Казани, мы провели детальное обсуждение сегодняшнего и завтрашнего взаимодействия между республиками. Мы поддерживаем все инициативы, которые идут от вас, - сделал заявление Мухаметшин и тут приоткрыл новые детали экономического сотрудничества с Татарстаном. - Мы приняли приглашение, и наши нефтяники уже побывали в вашей столице, разворачивают новые производства по добыче и переработке нефти, зарождается шинное производство. И КАМАЗ стал активнее сотрудничать с казахстанским бизнесом. Бизнесмены тянутся к вам. Это новые рабочие места, новые доходы».

Фото: gossov.tatarstan.ru

Татарская усадьба от Актаныша

Многочисленная свита акима и татарстанская делегация аккуратно двигалась мимо казахских юрт в направлении «Татарского подворья». Чудо инженерной мысли из оцилиндрованного бруса везли аж из самого Татарстана на двух фурах и собирали татарстанцы уже на месте. Спонсором этого удовольствия выступил Актанышский район, который, по сути, и организовал всю развлекательную программу.

Подворье состояло из «сувенирной» мельницы, татарской избы, действующей бани, столовой и... классического дощатого туалета. К слову, последний особо был востребован среди посетителей, здесь постоянно фиксировалось очередь. Для других некапризных гостей были зеленые просторы острова.

Колорит создавали лавки Татпотребсоюза, который предприимчиво организовал продажу не только чак-чака, но и «Шурпу по-татарски».

Фото: gossov.tatarstan.ru

Без чая не уйдешь

Актанышцам не удалось с первой попытки напоить вип-гостей «татарским чаем» (это был травяной напиток на основе иван-чая). В итоге, аким и спикер татарстанского парламента с Василем Шайхразиевым выпили чай трижды. Наливали чай тоже по-татарски - с горкой, в то время как казахи дорогие гостям наливают полчашки или на донышке.

Остановились гости у стола с нарезанным тестом для чач-чака.

– Какое тесто хорошее, - скромно заметил аким Абая.

– А мука-то чья!, - сказал Василь Шайхразиев, намекая на стоящую рядом упаковку муки казахстанского производителя.

– Как подколол, молодец, - подключился Фарид Хайруллович.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Подарки батырам и лоббистам

На площадке было три сцены. Помимо главной сцены, где выступали основные коллективы, которые привезли из Казани, была сцена глубине, где молодежный местный коллектив исполнял западную музыку вперемешку с российской эстрадой. Отдельно пели и плясали на площадке на «Татарском подворье».

Не обошлось и без классического разбивания горшков, залезания на столб, хождения по бревну и, конечно же, корэша. Подарком от президента Татарстана для абсолютного батыра стал квадроцикл. В этот день весь пьедестал заняли сплошь казахские борцы.