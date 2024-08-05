Мухаметшин: В общих успехах Татарстана вклад лениногорцев велик

В общих успехах Татарстана вклад лениногорцев велик. Об этом сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, который с рабочей поездкой посетил Лениногорский район, где ознакомился с ходом капремонта второго здания Лениногорской детской художественной им М.Х. Хаертдинова, а также встретился с активом города и района.

Встреча с активом прошла в районном Доме культуры. Участники рассмотрели вопросы реализации национальных проектов. С 2019 года республика участвует в реализации 13 нацпроектов, в состав которых входят 50 региональных проектов. За пять лет проведена модернизация и построены 255 объектов здравоохранения, 80 общеобразовательных учреждений, 77 спортобъектов, 60 объектов культуры, порядка 650 автодорог, проведено благоустройство более 260 общественных пространств.

«В общих успехах республики в непростое время вклад лениногорцев велик. Несмотря на трудности, нам удалось удержать многовекторную экономику нашей республики. Все это требует больших усилий руководства Татарстана, муниципалитетов, всех жителей республики, которые совместно работают над решением актуальных задач», — сказал Мухаметшин.

Он отметил, что в мае этого года Президент РФ Владимир Путин определил национальные цели развития, которые касаются народосбережения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, поддержки семей, формирования комфортной и безопасной среды для жизни, устойчивого и динамичного развития экономики, укрепления технологического лидерства и т.п.

«Ценность новых нацпроектов в том, что глава страны остановил свое внимание на важнейших стратегических задачах», — сказал спикер татарстанского парламента.

Также на встрече обсудили вопросы предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов Государственного Совета седьмого созыва, передает пресс-служба парламента республики.

«Нам нужно избрать устойчивый парламент, чтобы решать поставленные избирателями задачи. Уверен, лениногорцы сделают правильный выбор», — резюмировал Мухаметшин.