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В Лениногорске после капремонта откроется детская художественная школа
К началу нового учебного года в Лениногорске планируют завершить капремонт второго здания Лениногорской детской художественной им М.Х. Хаертдинова. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
Сегодня Председатель татарстанского парламента Фарид Мухаметшин с рабочей поездкой посетил Лениногорский район, где ознакомился с ходом капремонта, пообщался с руководством и сотрудниками учреждения, с представителями подрядной организации, а также встретился с активом города и района.
Детская художественная школа была открыта почти полвека назад. Первоначально она занимала только одно здание на проспекте Ленина, но три года назад было принято решение о безвозмездной передаче двухэтажного здания НГДУ «Лениногорскнефть» для создания структурного подразделения художественной школы. До 1 января 2024 года здесь велись занятия, но после объект закрыли на ремонт. Общая стоимость работ, которые ведутся в рамках национального проекта «Культура», составляет около 35 млн рублей.
«Почти полтора года мы осваивали новое пространство, однако изначально это здание не подходило для проведения занятий по художественно-эстетическому развитию: маленькие кабинеты, не было должного освещения, раковин, чтобы мыть кисти, канализации, поэтому и было принято решение о проведении капитального ремонта», — рассказала директор учреждения Ольга Мишева.
Новое здание вмещает 150 человек, здесь планируется создание 8 учебных кабинетов, на первом этаже откроется просторный выставочный зал и методический кабинет.
«Для нас очень важно, что учащаяся молодежь Лениногорска объединена по интересам. Сегодня здесь проводится капитальный ремонт, и художественная школа получит еще одно прекрасное здание с хорошими условиями. Речь ведь идет не только об эстетическом воспитании детей, но и о возможном получении будущей профессии через художественное ремесло», — отметил Мухаметшин.
Фото: телеграм-канал Фарида Мухаметшина
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