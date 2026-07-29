Мухаметшин в Челнах открыл турнир по волейболу среди участников спецоперации

Почетный Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Набережных Челнах, в спортивной школе №11, начался I турнир на Кубок президента Федерации волейбола РТ по волейболу сидя среди участников специальной военной операции. Игроков, болельщиков, тренеров и организаторов поприветствовал Почетный Председатель Государственного Совета Татарстана, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Сегодня мы открываем особенный турнир. Вы главная опорная сила для нашей страны, республики в работе с подрастающим поколением, пример мужества и патриотизма», – выразил уверенность политик и напомнил, что в стране реализуется комплекс мер по медицинской реабилитации, социальной адаптации, профессиональной переподготовке и трудоустройству бывших военных.

«Идея проведения подобного турнира зародилась на встрече с участниками СВО. При содействии Федерации волейбола Республики Татарстан и филиала фонда „Защитники Отечества“ было принято решение о развитии волейбола сидя среди ветеранов боевых действий», – заметил он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Позднее в беседе с журналистами Фарид Мухаметшин указал на большую значимость проведения подобного турнира, который помогает участникам и ветеранам спецоперации проходить социальную адаптацию в мирных условиях, постепенно возвращаться к активной жизни и общению в кругу единомышленников.

Поприветствовал участников состязаний и глава Автограда Наиль Магдеев. «Вы настоящие герои, по зову нашего Отечества, по зову нашей Родины защищаете интересы нашего многонационального государства. Вы пример для нашей молодежи, какими патриотами нужно быть и оставаться даже в мирной жизни», – сказал он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В свою очередь руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина выразила признательность соревнующимся за их мужество, силу духа, активность и спортивный азарт. «Каждому из вас – слова благодарности за наше настоящее и наше будущее. Мы всех вас ждем домой, мы хотим быть рядом с вами в этой мирной жизни. Сегодня рядом с вами – ваши социальные координаторы <...>. Это говорит о том, что мы с вами сегодня одна команда <...>», – отметила она.

Участниками турнира стали четыре сборные команды – «Алга», «Феникс», «Заряд» и «Северный фронт». Они представляют Казань, Набережные Челны, Верхний Услон, Высокую Гору, Пестречинский, Тукаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Арский и Балтасинский районы республики.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Помимо прочего, сегодня Фарид Мухаметшин вручил благодарственные письма Федерации волейбола РТ тренерам, организаторам и активистам волейбольного движения, а самим командам – спортивный инвентарь.

Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал делать всё необходимое, чтобы бойцы специальной военной операции ни в чем не нуждались, а также оперативно реагировать на случаи несправедливого отношения к их семьям.