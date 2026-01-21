Мухаметшин: Туристическая отрасль ежегодно приносит в бюджет республики до 40 млрд рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан – привлекательное место для туристов со всей России и других стран. Ежегодно туристическая отрасль приносит бюджету республики до 40 млрд рублей. Об этом на коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Татарстан – один из привлекательных туристических центров. Потому что это многонациональная республика, где каждый народ бережет свой язык, свою историю и культуру. Но самое главное – сохранность исторических объектов в регионе. У нас есть что показать и чем вызвать интерес у туриста. Считаю, что этому нужно уделить еще больше внимания. Туристическая сфера привлекает в бюджет свыше 40 млрд в виде налогов», – заявил он.

Такого разнообразия туристических объектов, как в Татарстане, нет практически нигде, особенно это показательно в разрезе объектов наследия ЮНЕСКО, их в республике четыре, добавил глава парламента.

Всплеск развития туризма в Татарстане начался с празднования тысячелетия Казани, которое посетили множество высоких гостей. С тех пор турпоток в республике вырос в восемь раз, подчеркнул Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«За последние два десятилетия туристическая инфраструктура начала быстро развиваться, в том числе благодаря привлеченным событиям мирового уровня – Всемирная летняя Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по футболу, чемпионат рабочих профессий WorldSkills, Саммит глав государств БРИКС. Как итог – за прошедшие два десятилетия Татарстан достиг выдающихся результатов в сфере туризма», – отметил он.

По его словам, Татарстан стал стабильным лидером ПФО по туристическому потоку.