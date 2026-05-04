Мухаметшин: Толкачев внес неоценимый вклад в становление отечественного парламентаризма

Почетный Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин выразил соболезнования депутатам Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, семье, родным и близким главы башкортостанского парламента Константина Толкачева в связи с его безвременной кончиной. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

«Ушел из жизни выдающийся государственный и общественный деятель Российской Федерации, внесший неоценимый вклад в становление отечественного парламентаризма, развитие принципов федерализма и демократии», – заметил Фарид Мухаметшин в траурной телеграмме, направленной в адрес Госсобрания Башкортостана.

«Авторитетный политик, ученый и офицер, он стоял у истоков законодательного обеспечения социально-экономической стабильности Башкортостана, формирования межрегионального парламентского сотрудничества, укрепления братских татаро-башкирских отношений. С честью и достоинством трудился на благо всего многонационального народа республики», – добавил Почетный Председатель Госсовета.

По словам Фарида Мухаметшина, светлая память о Константине Толкачеве и его добрых делах навсегда останется в памяти коллег и соратников по законодательной работе. «В этот скорбный день примите искренние слова сочувствия и поддержки», – заключил он.

Позднее татарстанский политик в своем канале в мессенджере МАКС еще раз высказал соболезнования, процитировав отправленную им телеграмму и дополнительно назвав Константина Толкачева «другом» и «коллегой», а также выложив совместную фотографию.

Константин Толкачев скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования в связи с его смертью выразил и исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.