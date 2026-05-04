Марат Ахметов выразил соболезнования в связи со смертью Константина Толкачева

Исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов выразил соболезнования в связи со смертью председателя Государственного собрания – Курултая Башкирии Константина Толкачева. Телеграмма с соболезнованиями направлена депутатам башкирского парламента, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ахметов передал слова поддержки от имени депутатов Государственного Совета Татарстана и от себя лично семье, родным и коллегам Толкачева. В обращении отмечается, что в Татарстане с сожалением восприняли известие о его смерти.

В телеграмме говорится, что Толкачев был крупным государственным и общественным деятелем, более двадцати лет возглавлявшим парламент Башкирии. Подчеркивается, что он внес значительный вклад в развитие региона и страны.

Также отмечается, что Толкачев зарекомендовал себя как авторитетный политик и инициативный руководитель, участвовал в формировании правовой базы социально-экономических преобразований, уделял внимание вопросам межэтнического согласия и развитию сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа.

Ахметов выразил уверенность, что память о Константине Толкачеве сохранится у всех, кто его знал, работал и общался с ним.