Мухаметшин объяснил, почему Конституцию РТ приняли раньше федеральной

Конец 1980-х и начало 90-х годов были периодом роста гражданской активности и национального самосознания в Татарстане. Общественное движение основательно политизировалось, и в этих условиях принятие Конституции РТ стало одним из факторов, стабилизирующих общество. Такое мнение выразил в интервью Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Безусловно, то, что республиканская Конституция была принята на год раньше федеральной, – стало требованием времени. Распад СССР и последующая смена идеологии привели к глубокому политическому и экономическому кризису в стране. Именно тогда был поставлен вопрос о политической реформе общества, провозглашена политика гласности», – сказал Мухаметшин.

Он напомнил, что в апреле 1990 года Верховный Совет СССР значительно расширил права автономий, предоставив им право на равных с союзными республиками участвовать в переговорном процессе по заключению нового Союзного договора. В национальных республиках, в том числе и в Татарстане, начался процесс суверенизации, к которому, надо сказать, федеральная власть относилась неоднозначно. В июле 1990 года во время визита в Казань тогда еще Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин произнес историческую фразу: «Берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить». С другой стороны, некоторые стали называть Татарстан флагманом сепаратизма.

«Тем не менее, нам удалось решить этот вопрос в рамках Закона. Исторически цепь событий выглядела так. 24 августа 1990 года в Казани прошел митинг с требованием принять Декларацию о государственном суверенитете Татарстана. Через пять дней сессия Верховного Совета ТАССР приступила к рассмотрению этого вопроса. Разгорелась бурная дискуссия. Пришлось организовывать согласительную комиссию и голосовать за документ постатейно. 30 августа 1990 года знаковый правовой акт был принят. В марте 1992 года был проведен референдум, на котором многонациональный народ поддержал стремление к повышению статуса республики и закрепил положения Декларации. 6 ноября 1992 года Верховный Совет Татарстана на основе волеизъявления народа принял новую Конституцию республики», – поделился воспоминаниями Мухаметшин.

В Татарстане 6 ноября будут отмечать 30 лет со дня принятия Конституции республики.

Полный текст интервью с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным можно прочитать здесь.