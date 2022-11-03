Фарид Мухаметшин: «Каждое слово в тексте Основного закона имеет свою ценность»

30 лет со дня принятия Конституции Татарстана исполняется 6 ноября. В 1992 году парламент республики, одним из первых среди регионов России проголосовал за принятие Основного закона. Свою оценку знаковому событию дал в интервью Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, который принимал участие в разработке Основного закона Татарстана.

Фарид Мухаметшин: «Конституция – это документ, который носит и политический, и правовой, и даже идеологический характер» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В целом творцами действующей Конституции стали сами татарстанцы»

Фарид Хайруллович, прошло тридцать лет со дня принятия Конституции республики. Какую с высоты сегодняшнего дня можно дать политическую оценку этому событию? В чем, на ваш взгляд, историческое значение Основного закона республики?

Оценивая значение Конституции с позиций нынешнего дня – начала третьего десятилетия 21-го века, нужно признать, что в 1992 году Верховным Советом республики впервые был принят политико-правовой документ, который в полной мере отвечал вызовам наступившей эпохи в новой истории России и Татарстана и воплотил чаяния многонационального народа республики. Отличительная особенность Конституции заключалась в том, что она впервые была принята с учетом мнения людей, живущих на территории Татарстана, сумела объединить людей разных национальностей, политических пристрастий и вероисповеданий...

В основе этого единения было искреннее стремление создать новую государственность, повысить самостоятельность республики в решении социальных и экономических задач, подлинная забота о настоящем и будущем Татарстана, желание сделать его демократическим правовым государством, реальным участником общероссийского политического процесса.

Все прошедшие годы республика неизменно проводила политику на укрепление целостности и единства Российской Федерации, традиций дружбы и сотрудничества между ее народами.

Вспомним: Основной закон принимался в очень непростых политических условиях. Важным шагом на пути принятия Конституции стал референдум 1992 года, на котором 61,4 процента граждан поддержали курс на повышение самостоятельности Татарстана. Волеизъявление граждан затем было зафиксировано в первой статье Конституции.

В целом творцами действующей Конституции стали сами татарстанцы. Основополагающий документ писался руками ученых, политиков, общественных деятелей. Все их предложения были учтены членами Конституционной комиссии, руководителем которой был первый Президент РТ Минтимер Шаймиев. За два года работы в Конституционную комиссию поступило более пяти тысяч предложений и уточнений граждан!

Всего в Конституции семь разделов, четыре главы и 126 статей. Каждое слово в ее тексте имеет свою ценность и особую важность. Основной закон высшей ценностью провозгласил народовластие, приоритет прав и свобод человека, социальную справедливость, разделение властей, равноправие государственных языков, самостоятельность органов местного самоуправления, свободу экономической деятельности и другие положения, сформировавшие политическую архитектуру современного Татарстана. Консолидации татарского народа способствовала закрепленная статья Конституции, согласно которой оказывается содействие в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности татар, проживающих за пределами республики.

Сегодня Татарстан – это динамичный, устремленный в будущее регион с амбициозными планами в экономике, образовании, создании инновационных производств. У истоков этих процессов, которые сейчас активно развиваются под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова, стояла Конституция республики. И в этом ее историческое значение для всего многонационального народа Татарстана, настоящего и будущего России.

Фарид Хайруллович, чтобы оценить значение того или иного события, факта, ученые в некоторых случаях рекомендуют простейший мысленный эксперимент: представить, что данное событие исчезло, и вообразить, какие последствия это может породить. Можно ли представить, что будет, если Конституцию изъять из нашей жизни?

Интересный вопрос. Конституция по своей сути является основополагающим документом для формирования общества и правил пребывания в нем. Если провести аналогию, это как фундамент у строения. В народе говорят, чем крепче фундамент, тем надежнее дом. Представить, что Конституция вдруг исчезла? А что будет, если из-под дома изъять фундамент? Политические и законодательные основы в республике, прописанные в нашей Конституции, заложены перспективные, а уж что будет построено, зависит только от нас с вами.

«В 1992 году Верховным Советом республики впервые был принят политико-правовой документ, который в полной мере отвечал вызовам наступившей эпохи в новой истории России и Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«То, что республиканская Конституция была принята на год раньше федеральной, стало требованием времени»

Конституция Республики Татарстан была принята на год раньше федеральной. Какова история их взаимоотношений? Как они «уживаются» друг с другом? Почему республика в то время не подождала еще год?

Безусловно, то, что республиканская Конституция была принята на год раньше федеральной, стало требованием времени. Распад СССР и последующая смена идеологии привели к глубокому политическому и экономическому кризису в стране. Именно тогда был поставлен вопрос о политической реформе общества, провозглашена политика гласности.

Конец 1980-х – начало 90-х годов в Татарстане – это период роста гражданской активности и национального самосознания. Общественное движение основательно политизировалось. В республике были созданы Инициативный центр Народного фронта (он объединил наиболее непримиримых оппонентов существующей власти, призывал к слому диктатуры КПСС), Татарский общественный центр (в те годы лидер татарского национального движения), татарская партия национальной независимости «Иттифак», союз татарской молодежи «Азатлык». Весь Татарстан захлестнули волны митингов, пикетов и демонстраций. В феврале 1990 года в Казани они проводились практически ежедневно. Минтимер Шарипович Шаймиев, тогда еще первый секретарь обкома КПСС, оценил создавшуюся политическую ситуацию как «трагический этап перестройки».

В такой непростой социально-политической обстановке началась работа Верховного Совета республики двенадцатого созыва. Председателем был избран Минтимер Шаймиев.

В апреле 1990 года Верховный Совет СССР значительно расширил права автономий, предоставив им право на равных с союзными республиками участвовать в переговорном процессе по заключению нового Союзного договора. В национальных республиках, в том числе и в Татарстане, начался процесс суверенизации, к которому, надо сказать, федеральная власть относилась неоднозначно.

В июле 1990 года во время визита в Казань тогда еще Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин произнес историческую фразу: «Берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить». С другой стороны, не стоит забывать, что чуть позже Татарстан стали называть флагманом сепаратизма, а когда республика готовилась к референдуму, который должен был подкрепить объявленный ранее государственный суверенитет, Председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов в интервью газете «Известия Татарстана» пообещал доставить руководителей республики и Президента Минтимера Шаймиева в Москву «в железной клетке». Ситуация накалялась до предела.

Тем не менее нам удалось решить этот вопрос в рамках Закона. Исторически цепь событий выглядела так. 24 августа 1990 года в Казани прошел митинг с требованием принять Декларацию о государственном суверенитете Татарстана. Через пять дней сессия Верховного Совета ТАССР приступила к рассмотрению этого вопроса. Разгорелась бурная дискуссия. Пришлось организовывать согласительную комиссию и голосовать за документ постатейно. 30 августа 1990 года знаковый правовой акт был принят. В марте 1992 года был проведен референдум, на котором многонациональный народ поддержал стремление к повышению статуса республики и закрепил положения Декларации. 6 ноября 1992 года Верховный Совет Татарстана на основе волеизъявления народа принял новую Конституцию республики.

Позднее, в ходе работы над проектом новой Конституции Российской Федерации делегацией Татарстана неоднократно вносились предложения о необходимости учета в новом Основном законе России особенности государственного статуса республики, что, к сожалению, не было воспринято участниками Конституционного Совещания. В результате избиратели Татарстана не поддержали в ходе всероссийского референдума федеральную Конституцию и тем самым выразили к ней свое отношение. Возникшие позже правовые коллизии были связаны именно с этим фактом. Однако их решили в рамках Договора о разграничении полномочий и делегировании предметов ведения. В июле 2007 года документ был пролонгирован, а после окончания его действия все вопросы решаются в рамках федерального законодательства.

В науке конституционного права считается, что в СССР Конституции носили исключительно политический характер, не являлись документами юридического свойства. А наша татарстанская Конституция, на ваш взгляд, является документом политического или юридического свойства?

Конституция – это документ, который носит и политический, и правовой, и даже идеологический характер. Не случайно Конституцию называют политико-правовым документом.

Прежде всего, это Основной закон государства, исполнять который обязаны все граждане. Более того, юридические нормы, заложенные в Конституции, имеют высшую ценность. Иными словами, ни один принятый закон не может противоречить Конституции.

Политическая функция Конституции выражается в закреплении и развитии основ государственной политики (принципы народовластия, политическое многообразие и многопартийность, различные политические права и свободы граждан и т.п.).

С политической оценкой конституционных норм тесно связана их идеологическая характеристика. Конституция России, да и республики закрепляет принцип идеологического и духовного многообразия. Однако Основной закон всегда выражает определенное мировоззрение, декларирует важнейшие ценности – права человека, демократические институты, частную собственность, свободу экономической деятельности и другие, составляющие основу конституционного строя.

Однозначно сказать, что Конституции России всегда носили исключительно политический характер, я не могу. Конституция – это не просто декларация, а Основной документ, который находится в центре юридической и правовой системы страны. На ее основе принимаются законы и правовые акты.

Конституции Республики Татарстан также присущи все три характеристики – юридическая, политическая и идеологическая. Кроме того, Основной закон республики – предмет согласия разных политических и общественных сил, образец компромисса, который был достигнут в нелегкие 1990-е годы.

«Конституция России, да и республики, закрепляет принцип идеологического и духовного многообразия» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Республика видит себя в том, чтобы оказывать содействие соотечественникам в сохранении культуры, традиций, языка»

14-я статья Конституции Республики Татарстан полностью посвящена поддержке соотечественников, проживающих за пределами республики. Как это положение повлияло на рост национального самосознания, сохранение историко-культурного наследия и гармонизацию межэтнических взаимоотношений?

Действительно, Татарстан взял на себя такую объединительную миссию. Дело в том, что волею судеб татары – второй по численности, народ России – в то же время являются одним из наиболее дисперсно расселенных этносов на просторах нашей страны и за рубежом. Республика видит себя в том, чтобы оказывать содействие соотечественникам в сохранении культуры, традиций, языка.

В регионы и страны зарубежья, где сильна татарская диаспора и есть такая потребность, направляются учебники по изучению татарского языка, методические разработки, литература на татарском языке. В Татарстане работает спутниковый канал «ТНВ-планета», также рассказывающий о быте, культуре и традициях татар. Ежегодно в регионах страны и зарубежных странах проходит наш Сабантуй.

Культурное взаимодействие является одной из составляющих большой работы по сохранению межнационального мира и межконфессионального согласия, основы которых также заложены в Конституции.

Насколько, по вашему мнению, Конституция республики может являться священной, неприкасаемой? Или внесение в нее изменений может стать, пусть даже теоретически, обычной практикой?

Всего за тридцать лет действия Конституции Республики Татарстан было принято шестнадцать законов о внесении в нее изменений и дополнений. Я считаю, что это немного, если учесть, что часть из них была связана с необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством (напомним еще раз, что Конституция Татарстана была принята на год раньше федеральной и поэтому де-факто не могла учесть ее положений).

Есть изменения, расширяющие некоторые права субъектов законодательной инициативы. В частности, через изменение Основного закона мы предоставили право законодательной инициативы Прокурору республики и Государственному Советнику Татарстана, прописали, что Государственный Советник назначается Государственным Советом по представлению Президента Татарстана.

Один из ярких примеров бережного отношения к Конституции – 91-я статья, в которой говорится о выборах Президента республики, требованиях к кандидату.

В 2005 году в России прямые выборы руководителей регионов были заменены на утверждение глав субъектов законодательными собраниями по представлению Президента России. Это было связано с необходимостью укрепления вертикали власти.

Мы в Татарстане понимали, что, скорее всего, это мера временная, и не стали отменять 91 статью, лишь приостановили ее действие. Дополнительно ввели статью 91 прим. 1, в которой прописали принятые в федеральном законодательстве изменения. Когда на федеральном уровне вновь вернулись к процедуре прямых выборов, мы «разморозили» действие 91-й статьи Конституции РТ, а статью 91 прим. 1 признали утратившей силу.

«Сейчас растет новое поколение, у которого должно быть сформировано четкое правовое мировоззрение, уважение прав человека и неукоснительное исполнение законов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Основной закон, как и любой документ, конечно же, может меняться, но только в строгом соответствии с ожиданиями людей»

Тем не менее внесение изменений в Конституцию Татарстана сегодня уже неизбежно?

Да. И это связано в первую очередь с тем, что в 2020 году были внесены изменения в Конституцию Российской Федерации. Практически 78 процентов граждан России поддержали данные изменения в рамках общероссийского голосования. В Конституцию России было внесено 206 изменений и дополнений, касающихся федеративного устройства, Президента, парламента, правительства, судебной власти, прокуратуры и местного самоуправления. Но главное, - Основной закон страны усилил ориентир на права человека, в частности, установил, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума, утвердил гарантии обязательной индексации пенсий, социальных выплат, основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения и т.д.

В республике сейчас ведется соответствующая работа по корректировке Конституции РТ, изучается опыт других регионов, проводятся консультации с федеральным центром. Работу эту планируем завершить в регламентные сроки.

Вообще же считаю, что Основной закон, как и любой документ, конечно же, может меняться, но только в строгом соответствии с ожиданиями людей, с представлениями граждан о собственном будущем и будущем своей страны. Конституция – живой документ, который чутко реагирует на происходящие в обществе изменения. Мнение о том, что Конституция – это некая юридическая константа, на мой взгляд, ошибочно. И это особенно видно на исторических примерах. В ряде стран постсоветского пространства с 2020 года в свете важнейших политико-правовых событий происходят и конституционные преобразования. Два года назад завершилась конституционная реформа в Туркменистане. В этом году были приняты изменения в Конституции Белоруссии и Казахстана. Ожидается, что до конца года обновится и Основной закон Узбекистана...

Если спросить людей на улице, что они знают о Конституции, можно априори предположить, что эти значения будут общими, поверхностными, отрывочными. Если вообще будут… Хорошо это или плохо? Ведь если Конституция «не напоминает о себе», значит она «незаметно действенна», ненавязчива. Как воздух, которым мы дышим…

С одной стороны, это действительно так. Ведь Конституция закрепляет веками выработанные народом морально-нравственные ценности, которых он придерживается, которые одобряет, принимает. Это справедливое правовое государство, разделение властей, верховенство закона, политический плюрализм, свобода мнений и убеждений, гуманизм… С этой точки зрения Конституция действительно «незаметно действенна», поскольку многие ее положения уже стали частью нашего национального менталитета и воспринимаются нами как нечто само собой разумеющееся, веками сложившийся традиционный уклад.

С другой стороны, знать Основной закон, свои права и обязанности, руководствоваться конституционными положениями, я уверен, обязан каждый гражданин нашей республики.

Раньше, в советское время, главные, основополагающие выдержки из Конституции СССР висели на видных местах в каждом учебном заведении. Сейчас такого не увидишь. Правильно ли это?

Я считаю, это была хорошая практика. Сейчас растет новое поколение, у которого должно быть сформировано четкое правовое мировоззрение, уважение прав человека и неукоснительное исполнение законов.

Однако сегодня недостаточно просто обладать этими знаниями, важно научить молодежь действовать в рамках правового пространства. Именно поэтому с 2009 года депутаты Государственного Совета совместно с Министерством образования и науки республики проводят парламентские уроки, способствуя формированию политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учащихся. За 13 лет эта практика себя хорошо зарекомендовала.

«Республика видит себя в том, чтобы оказывать содействие соотечественникам в сохранении культуры, традиций, языка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В консолидации – наша сила, и многонациональный народ Татарстана не раз доказывал это»

Фарид Хайруллович, а как быть с тем, что есть развитые государства, которые прекрасно живут без конституций, – Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Израиль… Так, может быть, значение Конституции, ее практическая целесообразность – больше от традиций конкретных стран, народов, а не от безусловной необходимости жить именно по Основному закону?

Вы правы. Есть семь стран, где Конституция просто отсутствует. К тем, что вы назвали, могу добавить Ливию и Сан-Марино. Ряд стран не имеют единого документа с четко прописанными нормами конституционного права. Этот феномен получил название «некодифицированной», или «неписаной», Конституции. И речь идет не только о так называемом «прецедентном праве», представляющем собой совокупность законов, прецедентов и конституционных обычаев. Здесь же можно говорить и о «мусульманском праве», распространенном в Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне, например. Основная его черта – тесное взаимодействие с религиозной идеологией и моралью.

В любом случае в таких странах, хотя и не подразумевается наличие Основного закона страны, все-таки право основывается на базовых законах, не называя их Конституцией. Более того, в современном мире происходит смешение юридико-правовых структур. Так, в нашей стране усиливается роль судебных органов, тем самым рождаются «прецеденты», а в «безконституционных» странах видна тенденция к большему законодательному оформлению существующих реалий.

Наш разговор проходит накануне Дня народного единства. Не кажется ли вам, что в современных реалиях культурный и исторический код, заложенный в известных событиях XVII века, в честь которых и утвержден этот праздник, приобретает особое звучание?

Да, напомним, истоки этого государственного праздника, который мы традиционно отмечаем 4 ноября – в героических событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от иноземных захватчиков, явив тем самым ярчайший пример единения нации перед лицом опасности.

Для нас, живущих в третьем тысячелетии, те события, конечно, по времени далеки. Но мы твердо знаем: Сейчас растет новое поколение, у которого должно быть сформировано четкое правовое мировоззрение, уважение прав человека и неукоснительное исполнение законов.

Наша страна сегодня также переживает непростое время. Но Россия всегда находила пути для отстаивания своих позиций и защиты своих интересов. Именно сейчас крайне важно обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить наше единство, поддержать принятое руководством страны решение. В консолидации – наша сила, и многонациональный народ Татарстана не раз доказывал это на разных этапах исторического развития.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»