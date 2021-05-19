Мухаметшин: Татарстану нужно 2,2 млрд рублей для создания приютов для бездомных животных

Татарстану необходимо 2,2 млрд рублей для создания приютов для безнадзорных животных. Об этом сообщил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин на встрече с представителями СМИ по случаю Дня печати Татарстана.

«Приюты, которые мы хотим создавать, безусловно, требуют больших финансовых ресурсов. По нашим минимальным подсчетам, нужно 2,2 млрд рублей, чтобы построить такие приюты в республике. Деньги большие. Мы будем обращаться в федеральный центр с просьбой разделить с регионами финансирование», — рассказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что в прошлом году в медицинские учреждения Татарстана по поводу повреждений, нанесенных животными, обратились 9960 человек, среди которых дети и взрослые. Только за три месяца этого года с повреждениями от животных обратились 1196 человек. Увеличение количества обращений зафиксировано в 20 муниципальных образованиях республики.

«В системе „Народный контроль“ в прошлом году было зарегистрировано 1410 обращений на эту тему. В первом квартале этого года число обращений возросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — подчеркнул Председатель Госсовета.

Он добавил, что Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений после проверки исполнения законодательства в сфере ответственного обращения с животными.

«Учет домашних животных, мониторинг состояния популяции безнадзорных животных, включая вакцинированных и чипированных, — здесь нужна единая методика. Кроме того, нужно регламентировать содержание и разведение домашних животных, в том числе это касается любительских клубов и других ассоциаций. Генпрокуратура до сентября должна проверить соблюдение органами власти организацию требований законодательства в области ответственного обращения с животными», — заметил глава парламента.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возбуждено уголовное дело после нападения собаки на 11-летнего мальчика в Зеленодольском районе.