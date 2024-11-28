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Мероприятия по случаю Дня госфлага Татарстана пройдут во всех районах республики
Завтра, 29 ноября, по всему Татарстану пройдут мероприятия по случаю Дня государственного флага РТ.
В частности, в столице Татарстана у Центра семьи «Казан» представители «Молодой гвардии Единой России» совместно со студентами, активистами общественных организаций и обычными жителями города развернут флаг Республики Татарстан размером 50 на 25 метров.
Кроме того, в течение дня во всех муниципальных районах и городских округах Татарстана также будет организована раздача лент в цветах государственного флага РТ.
Помимо этого, во всех муниципалитетах запланированы церемонии по торжественному поднятию флага Татарстана, акции по его разворачиванию в знаковом или историческом месте, флешмобы в виде выстраивания молодежных активистов в живые флаги, автопробеги с флагами, а также классные часы, лекции, викторины, конкурсы, творческие и иные мероприятия в образовательных организациях и учреждениях культуры, посвященные истории создания флага РТ, значениям его цветов и правилам обращения с ним.
С 17 до 23 часов на телебашнях Казани и Нижнекамска окажется включена тематическая архитектурно-художественная подсветка. На медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» будет транслироваться ролик, посвященный флагу Татарстана. Поздравительные изображения по случаю Дня госфлага РТ появятся на рекламных табло.
Верховный Совет Татарстана утвердил в качестве нового государственного символа республики зелено-бело-красный флаг 29 ноября 1991 года.
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