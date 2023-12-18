Мухаметшин: Татарстан умеет не только выбивать деньги из федбюджета, но и использовать их

Фото: gossov.tatarstan.ru

Республика Татарстан умеет не только получать средства из федерального бюджета, но с толком использовать их. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, выступая на 50-м заседании республиканского парламента VI созыва.

«Мы умеем и благодарить, не только просить и выбивать деньги у федерального центра, но еще и успешно и очень целевым образом использовали эти деньги», — подчеркнул политик.

Кроме того, Фарид Мухаметшин заметил, что Татарстан достойно перенес трудный период, когда санкции стран Запада особенно сильно отражались на экономике всей страны. Он также поблагодарил федеральный центр, который поддержал регион в сложный период.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Татарстан занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по социально-экономической оценке и является абсолютным лидером среди российских регионов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля прошлого, 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. После этого государства Запада начали не только оказывать Украине различную помощь, в том числе военную, но и ужесточать санкции против России.