Мухаметшин: Татарстан участвует в развитии связей между регионами РФ и РБ

Фото: © «Татар-информ»

Татарстан вносит свой вклад в развитие региональных связей в рамках российско-белорусского сотрудничества. Об этом после завершения работы XI Форума регионов Беларуси и России заявил возглавлявший татарстанскую делегацию Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Деловая программа второго дня форума началась со встречи Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и Председателя Совета Республики Национального Собрания РБ Натальи Кочановой с руководителями органов власти регионов двух государств. Участие во встрече принял в том числе и Фарид Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

«Форум Беларуси и России взял новую высоту и по количеству участников, и по уровню дискуссий, и по достигнутым результатам. Межрегиональное сотрудничество — это каркас нашего Союзного государства, и чем больше будет межрегиональных связей, тем крепче будет наш союз», — заметила Валентина Матвиенко.

«Сотрудничество Беларуси и России эффективное. Конечно, есть и над чем работать, но мы уже достигли высоких результатов вопреки всем санкциям и ограничениям. Более того, это стало сигналом того, что нужно заниматься прежде всего экономикой своих стран, делать акцент на собственном производстве», — добавила Наталья Кочанова.

Спикер верхней палаты парламента Беларуси также отметила, что области ее страны сотрудничают практически со всеми регионами России. В десятке регионов — лидеров по товарообороту с РБ она упомянула и Республику Татарстан.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Во второй половине дня состоялось пленарное заседание форума с участием руководителей органов государственной власти, профильных министерств и ведомств, образовательных и научных учреждений, представителей деловых кругов двух стран, на котором были подведены итоги и обозначены перспективы межрегионального сотрудничества.

С видеоприветствиями к участникам пленарного заседания обратились президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Находясь здесь, на гостеприимной белорусской земле, участвуя в мероприятиях очередного форума регионов Беларуси и России, я еще раз убеждаюсь в том, что найден хороший инструмент взаимодействия между регионами наших стран, развития взаимовыгодных экономических и культурных связей», — сказал Фарид Мухаметшин в ходе общения с журналистами на полях события.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

«Как сказала Валентина Матвиенко, данный форум направлен прежде всего на укрепление отношений регионов, что в свою очередь является базой для дальнейшего развития межгосударственного диалога. Татарстан — активный участник этого процесса, вносит свой вклад в развитие региональных связей в рамках российско-белорусского сотрудничества», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

«Об этом свидетельствует и объем нашего товарооборота. Вы знаете, что более 60% сельхозтехники и 54% кормоуборочных комбайнов мы закупаем в Беларуси, продаем сюда нефть, другую продукцию. Подписанные нами межправительственное и межпарламентское соглашения также работают на то, чтобы в условиях, когда западные рынки несколько сжались, мы усилили свою деятельность в направлении дружественных стран — таких, как надежная для России Беларусь», — привел политик некоторые детали экономического сотрудничества.

Кроме того, Мухаметшин рассказал, что в рамках форума ему удалось пообщаться с белорусскими нефтяниками и ознакомиться с тем, как здесь начали свою работу автозаправочные станции компании «Татнефть». «Приятно осознавать, что нефтяные кампании Беларуси и Татарстана осознают себя не как конкуренты, а как партнеры», — добавил он.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

«Это уже одиннадцатый Форум регионов Беларуси и России, который прошел сразу в трех городах — тысячелетнем городе Полоцке, Новополоцке и Витебске. Помимо вопросов торгово-экономического сотрудничества, на форуме традиционно обсуждаются культурные взаимосвязи. У Татарстана и регионов Беларуси очень тесное сотрудничество, высокий товарооборот. Нам, белорусам Татарстана, комфортно, когда наша историческая Родина с республикой находится в добрых дружественных отношениях», — отметил руководитель общественной организации белорусов города Казани «Спадчына» («Наследие») Сергей Маруденко.

Общественник также обратил внимание на тесные связи между белорусами Татарстана и татарской диаспорой в Беларуси. «В Беларуси шесть мечетей, одна из них в Минске, мы общаемся, обсуждаем вопросы развития экономики, способствуем росту товарооборота, поскольку знаем потенциал наших регионов и государств», — пояснил он.

Участие в XI Форуме регионов Беларуси и России приняли представители 56 российских регионов и всех белорусских областей. В рамках мероприятий форума подписано более 250 документов о сотрудничестве разного уровня.