Мухаметшин: Татарстан очень дорожит братскими отношениями с Турцией

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За последние десятилетия у Татарстана и Турции сложились очень добрососедские, братские, дружеские отношения, которыми наша республика очень дорожит. Об этом во время торжественного приема в Казани, посвященного столетнему юбилею Турецкой Республики, сообщил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Мы очень дорожим тем, что между Татарстаном и Турцией в последние десятилетия установились очень тесные добрососедские, братские, дружеские отношения. Я, как председатель Ассамблеи народов нашей республики, хочу сказать, что турецкая община в Татарстане широка: это и работники предприятий, и студенты. Товарооборот между республиками растет. Он уже исчисляется миллионами долларов. Здесь и нефтяники, и крупные промышленные производства, поставки продукции сельского хозяйства и многое другое. Мы намерены развивать наше сотрудничество», – отметил Мухаметшин.

Глава республиканского парламента подчеркнул, что между муниципалитетами Турции и Татарстана заключено 19 соглашений о сотрудничестве. При этом он заявил и о важности южной республики как туристического направления.

«Думаю, осталось мало татарстанцев, кто ещё не отдыхал в Турции, [не знаком] с прекрасным климатом, морем и гостеприимством турецкого народа», – добавил Председатель Госсовета РТ.

На приеме была представлена выставка современных достижений Турции в разных отраслях экономики, а также играли национальные песни. С поздравительной речью к собравшимся обратился и новый генеральный консул республики в Казани Угур Йылмаз. Он сообщил, что ценности, которые представляет его страна, символизируют прогресс, развитие, мир, процветание, терпимость и справедливость.

«За прошедшее столетие Турция добилась значительных успехов в разных областях, включая инфраструктуру, образование, здравоохранение, правосудие и технологии, а также вошла в число экономически развитых стран. Эти достижения стали результатом борьбы и преодоленных трудностей перед лицом больших испытаний», – заявил генконсул.

Он добавил, что Россия и Турция имеют давние исторические связи и поддерживают дружеские отношения. При этом серьезное внимание уделяется и работе между муниципалитетами, такими как Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Марий Эл, Мордовия и Самарская область.

«В связи с этим мы считаем, что в ближайшем будущем количество гуманитарных контактов и визитов представителей бизнес-кругов будет увеличиваться», – заключил Угур Йылмаз.