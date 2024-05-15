Мухаметшин: Татарстан будет дальше развивать сотрудничество с регионами Беларуси

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел встречу с председателем Минского областного Совета депутатов Натальей Якубицкой на полях ХV международного экономического форума «Россия – Исламский мир: Казанфорум-2024». Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентских связей и расширения связей в рамках российско-белорусского союзного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, уже 10 лет Беларусь входит в число важнейших внешнеторговых партнеров Татарстана. За это время создана двусторонняя рабочая группа по сотрудничеству двух республик, работает отделение Посольства Беларуси в Казани, в 2004 году подписано соглашение между правительствами регионов о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Становится крепче и парламентское измерение двусторонних связей. Так, в 2022-м в городе Гродно (Беларусь) подписали соглашение о сотрудничестве между Госсоветом РТ и Минским областным Советом депутатов, а в прошлом году - соглашение об установлении дружественных отношений между Рыбно-Слободским муниципальным районом Татарстана и Стародорожским районом Минской области.

«Подписанное межпарламентское соглашение и подписанные межрайонные соглашения, новые планы говорят о том, что сотрудничество между регионами наших государств востребовано, – подчеркнул Мухаметшин, – сегодня, являясь суверенными государствами, Россия и Беларусь остаются вместе, президенты наших стран очень принципиально и доверительно работают совместно в это непростое время».

Мухаметшин считает необходимым усилить работу по расширению торгово-экономических связей. Что касается межпарламентского сотрудничества, то здесь главная задача – работать с людьми.

«Мы и дальше будем тесно сотрудничать во имя процветания обоих государств», – заключил Председатель Государственного Совета Татарстана.

Якубицкая, в свою очередь, отметила, что республики связывают не только тесные торгово-экономические связи, но и крепкие традиции дружбы, общая история, а также кровные братские узы.

«Мы разговариваем на одном языке. Это дорогого стоит. Да, сегодня важно развивать экономику, реализовывать совместные инвестиционные проекты, но именно на фундаменте дружбы и выстраиваются наши взаимоотношения», сказала она.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Ранее сообщалось, что Россия и Малайзия работают над межправительственным соглашением о безвизовых поездках граждан на срок до 30 дней. Об этом рассказал представитель МИД РФ в Казани Радик Вахитов, выступая на международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum».