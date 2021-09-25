Мухаметшин: Сейчас «Единая Россия» сконцентрирована на выполнении народной программы

За время избирательной кампании «Единая Россия» провела свыше 1,5 тыс. живых встреч с татарстанскими избирателями. Было получено и обработано более 7 тыс. наказов, причем самые актуальные и выполнимые стали пунктами народной программы партии. И сейчас ЕР полностью сконцентрирована на их выполнении, заявил секретарь ТРО ВПП «Единая Россия», председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Поступали наказы и через „Мобильные приемные“, за полтора месяца мы получили их порядка 6 тыс. Еще свыше 1 тыс. обращений поступило на онлайн-платформу „Мой депутат“. Люди разных возрастов, проживающие и в городах, и в сельской местности, активно формировали свои предложения. Наиболее актуальные и выполнимые вошли в народную программу, и сегодня наше внимание сконцентрировано на воплощении в жизнь ее положений», — заметил он.

По словам Мухаметшина, в Татарстане для этого проводится большая и системная работа, активными участниками которой традиционно являются Президент республики Рустам Минниханов, Кабмин, органы власти в районах. Это позволит трансформировать поступившие предложения татарстанцев в программы регионального и муниципального масштаба.

«К слову, дорожные карты по предыдущим наказам исполнены уже более чем на 80%», — подчеркнул секретарь татарстанского отделения «Единой России».

Сегодня Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму нового, VIII созыва. Он отметил, что выборы прошли открыто и легитимно, с высокой явкой. Обращаясь к присутствующим, глава государства отдельно поздравил представителей «Единой России» с убедительной победой: «Она доказала, что по-прежнему является лидером».