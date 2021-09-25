Путин: Выборы в Госдуму прошли открыто и легитимно

Думские выборы, состоявшиеся в России 17–19 сентября, прошли открыто, с соблюдением закона и высокой явкой. Таким мнением, обращаясь к лидерам партий, прошедших в Госдуму, поделился Президент России Владимир Путин.

«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны», — подчеркнул глава государства.

Он поздравил присутствующих с победой на выборах и отметил, что увеличение числа фракций — это свидетельство развития демократии в стране. «„Единую Россию“ поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», — добавил Владимир Путин.

Отдельно Президент России напомнил, что с 1999 года впервые в думу прошла пятая партия, «что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил».

В заключение он выразил надежду, что в важнейших вопросах у партий не будет серьезных разногласий. Особенно это касается такого вопроса, как повышение качества жизни россиян. Также партии не должны забывать об исполнении тех обещаний, которые дали избирателям перед выборами, об открытости и публичности.